Brasil vence Argentina e chega a 8 vitórias em 9 jogos pela Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina na madrugada dessa quarta-feira, em Chiba, no Japão, em duelo válido pela terceira e última semana da Liga das Nações. A seleção mostrou força nos momentos decisivos e contou com atuações consistentes para fechar 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/23, 24/26 e 25/18. O resultado mantém a liderança brasileira na competição somando oito vitórias em nove jogos disputados.

Em um primeiro set equilibrado, o Brasil levou a melhor e fechou a parcial em 25 a 21. A seleção conseguiu se destacar nos momentos decisivos, aproveitando os erros do adversário para abrir vantagem no placar.

Já no segundo set, a Argentina começou em ritmo forte. No entanto, a equipe brasileira reagiu, encostou no placar e virou o jogo. O set foi decidido em erro da Argentina no saque, levando o Brasil a fechar em 25 a 23.

Com troca de pontos do início ao fim, o terceiro set foi o mais disputado da partida. A seleção brasileira chegou a ter um match point, mas desperdiçou a chance de encerrar o jogo. Os argentinos aproveitaram e fecharam por 26 a 24.

Mesmo cometendo erros ao longo do quarto set, o Brasil conseguiu se manter à frente no placar, aproveitando a queda de rendimento da Argentina. A seleção brasileira retomou o controle das ações, abriu vantagem e chegou mais uma vez ao match point e finalizou a partida com 25 a 18.

Alan Souza foi o maior pontuador da partida foi com 20 pontos no total, 18 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque.

A seleção brasileira volta à quadra na sexta-feira, às 7h20min (de Fortaleza), para duelar com o anfitrião Japão. A equipe enfrenta ainda Turquia (sábado, 3h30min) e Alemanha (domingo, 2h30min), antes de partir para a fase final.