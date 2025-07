Ceará não oferece perigo e é derrotado pelo Corinthians no Castelão

Foto: Samuel Setubal Matheus Bahia lamenta gol do Corinthians

Pouco criativo no ataque, o Ceará foi derrotado pelo Corinthians-SP na noite de ontem, na Arena Castelão, em Fortaleza. Em duelo da 14ª rodada da Série A, o Vovô não conseguiu evitar o revés por 1 a 0 para os paulistas. O único gol do jogo foi marcado por Talles Magno, já no segundo tempo.

Sem poder contar com Pedro Raul e Pedro Henrique na equipe titular, ambos por suspensão automática, Léo Condé promoveu as entradas de Aylon e Fernandinho para formar a trinca ofensiva com Galeano, herói do Clássico-Rei do domingo passado.

O ponta, inclusive, foi acionado logo aos dois minutos, quando tentou avançar pela esquerda e a defesa corintiana mandou para escanteio. Na cobrança, Mugni mandou na área e o paraguaio apareceu novamente, cabeceando por cima da trave.

Diante de mais de 30 mil torcedores, o Alvinegro de Porangabuçu se mostrou mais propositivo no início do duelo e tomou as rédeas para si. Aos oito, a primeira boa chance foi criada. No lance, Sobral roubou a bola ainda no campo de defesa, Mugni passou para Matheus Bahia, que cruzou para Fernandinho finalizar para fora, agitando as arquibancadas do Castelão.

O Corinthians, por sua vez, falhava muito na troca de passes, especialmente no campo de defesa. Ciente da fragilidade da equipe adversária na primeira fase de construção, o técnico Léo Condé subiu as linhas defensivas do Ceará e pressionou para forçar ainda mais o erro.

O ímpeto cearense, no entanto, baixou após os 20 minutos. A partir daí, o Corinthians controlou mais a posse e tinha Rodrigo Garro como "ditador de ritmo". As principais investidas dos paulistas ocorreram com o veloz Talles Magno, que não conseguiu criar lances de perigo devido à boa marcação individual de Fabiano.

Incomodado com o cenário, o Vovô voltou a se comportar como protagonista e, aos 28, chegou perto de marcar. Em lance de Fernandinho pela esquerda, Aylon recebeu e deixou a bola escapar, mas Sobral chegou finalizando. A tentativa, porém, passou em frente à meta do goleiro Hugo Souza.

Na sequência, o Corinthians errou a saída mais uma vez e o Ceará quase aproveitou. Primeiro, Galeano chutou em cima da defesa. Depois, Sobral demorou a finalizar e foi desarmado.

A partida perdeu intensidade após os 30 minutos, principalmente por conta de reclamações de ambos os times com a arbitragem do mineiro Paulo César Zanovelli. No fim, Bruno Ferreira ainda fez boa defesa após finalização de Martínez de longe — no único chute no gol da etapa.

Na volta para a segunda etapa, o Vovô reprisou o início do duelo e, antes do primeiro minuto, já chegou na defesa adversária. Na ocasião, Fernandinho se livrou da marcação e mandou para Aylon na área, mas a zaga tirou. Depois, Galeano aproveitou cobrança de escanteio de Mugni e cabeceou para fora.

Após as chances, todavia, a partida ficou truncada no meio-campo, com ambas as equipes buscando brechas no adversário. Para tentar mudar o panorama, os técnicos realizaram mudanças. Dorival Júnior levou a melhor.

Aos 25, Carillo, que havia entrado há pouco tempo, avançou pela direita e cruzou rasteiro na pequena área. Marllon e Bruno Ferreira, responsáveis por tentar evitar o perigo, falharam, e Talles Magno, sozinho, aproveitou para balançar as redes.

Em resposta, o Alvinegro de Porangabuçu tentava infiltrar na defesa do Corinthians, mas a boa compactação dificultava o objetivo cearense. Em rara chance aos 35, Guilherme recebeu na pequena área, fez pivô e girou. A finalização, porém, saiu fraca.

Na reta final, o Ceará até se lançou ao ataque em busca do gol salvador, mas colecionou erros consecutivos e não conseguiu finalizar com perigo, fazendo Hugo Souza terminar o duelo sem realizar nenhuma grande defesa.

Com o resultado negativo em casa, a equipe comandada por Léo Condé cai para a décima posição na tabela, com 18 pontos somados em 13 jogos. O próximo compromisso alvinegro será diante do Internacional, em Porto Alegre, no domingo, 20.



Ceará 0x1 Corinthians: ficha técnica



Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Matheus Araújo), Dieguinho e Mugni (Lourenço); Galeano (Rômulo), Aylon (Guilherme) e Fernandinho (Bruno Tubarão). Téc: Léo Condé



Corinthians



4-4-2: Hugo; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Marillo), Breno Bidon (Maycon/João Pedro) e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

Gols: Talles Magno (25’ 2T)

Cartões amarelos: Fernando Sobral, Lucas Mugni, Dieguinho (Ceará); Matheuzinho e Gui Negão (Corinthians)

Público e renda: Não divulgado