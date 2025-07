Morre Wagner Basílio, ex-Corinthians, São Paulo e seleção brasileira

Morreu na terça-feira, 15, o ex-zagueiro Wagner Basílio, campeão por Corinthians, São Paulo e pela seleção brasileira nas décadas de 1970 e 1980. O ex-jogador, que sofria de problemas de insuficiência renal desde 2019, tinha 75 anos.

Wagner Basílio iniciou a carreira no Corinthians, ainda como meio-campista. Mas se firmou na equipe como zagueiro e participou das conquistas do Paulistão de 1979, 82 e 83. No total, foram 258 partidas disputadas pelo alvinegro, entre 1977 e 1985. "O Corinthians se une aos familiares e amigos neste momento de luto", lamentou a direção do clube.

O ex-defensor também teve passagem marcante pelo São Paulo, entre 1985 e 87. Pelo rival, obteve sua maior conquista da carreira, o Brasileirão de 1986. Ele foi o autor do gol do título, na última cobrança de pênalti da disputa contra o Guarani. Basílio defendeu as cores do São Paulo em 96 partidas. "O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família e amigos neste momento de dor."

Quando ainda defendia o Corinthians, Wagner Basílio recebeu seguidas oportunidades na seleção brasileira. Pela equipe, esteve na conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Porto Rico-1979.

Antes de se aposentar, em 1992, teve passagens também por Sport e Bahia. "O Esquadrão lamenta o falecimento do ex-zagueiro tricolor Wagner Basílio, semifinalista do Brasileirão de 1990 com o Bahia, aos 65 anos. Campeão estadual de 91, somou 170 jogos entre 89 e 92. Fez três gols, todos cobrando falta, uma de suas principais credenciais."