Fortaleza tem três reforços regularizados para jogo com o Bahia

Em meio a um processo de reformulação do elenco, o Fortaleza oficializou e regularizou a chegada de três novos reforços nessa quinta-feira, 17. Com os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o goleiro Vinicius Silvestre, o atacante Adam Bareiro e o lateral-esquerdo Weverson estão oficialmente aptos para defender o Tricolor do Pici no próximo sábado, 19, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo contra o Bahia, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os três atletas já treinaram normalmente com o grupo no Centro de Excelência Alcides Santos.

Vinicius Silvestre firmou vínculo com o Fortaleza até dezembro de 2026 e chega em um momento delicado para o setor, após as lesões sofridas por João Ricardo e Brenno, os dois principais goleiros do elenco, durante o Clássico-Rei do último domingo, 13. O ex-Palmeiras e Portimonense, de Portugal, terá a missão de dar segurança à meta tricolor.

O centroavante paraguaio Adam Bareiro, de 28 anos, havia sido anunciado oficialmente no dia 8 de julho, mas aguardava regularização, o que foi concluído nessa quinta. O atacante ex-River Plate assinou contrato válido até o fim de 2027.

Já o lateral-esquerdo Weverson foi anunciado nessa quinta feira e, em seguida, também teve a situação documental resolvida. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jogador tem contrato até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

Profissionalizado em 2020, quando foi emprestado ao Red Bull Bragantino, o atleta atuou no clube do interior paulista até 2022, antes de se transferir para o Arouca, de Portugal, onde permaneceu por três temporadas.