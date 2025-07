Ceará tem queda de produção como mandante e vai tentar se recuperar fora do Estado

Foto: Samuel Setubal Lucas Mugni será ausência do Ceará contra o Internacional

No Castelão, o Ceará costuma ser um anfitrião exigente. Sob o comando de Léo Condé, tem números mais que positivos atuando em casa nos dois últimos anos. Contudo, algo saiu do script: o Alvinegro perdeu os dois compromissos mais recentes como mandante, contra Atlético-MG e Corinthians-SP. Agora, precisa recuperar pontos onde ainda não conseguiu vencer nesta edição da Série A: fora do Estado.

Claro, vale lembrar que o penúltimo jogo no Gigante da Boa Vista foi vencido pelo Vovô, no Clássico-Rei que marcou a 13ª rodada do Brasileirão, mas o Fortaleza era o mandante da ocasião. Assim, aquela foi a única vitória do time como “visitante” no campeonato. O adversário da vez será o Internacional-RS, às 11 horas do domingo, 20, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O desafio está lançado: já que tem produzido menos em casa, precisa vencer longe dela pela primeira vez nesta edição do torneio nacional para se manter na parte de cima da tabela e recuperar os pontos que escaparam.

Os números escancaram a diferença de desempenho. Em 2025, o plantel de Condé tem 68,5% de aproveitamento como mandante: 11 vitórias, quatro empates e três derrotas. Fora de casa, a marca cai para 50% com sete triunfos — nenhum no Brasileirão —, três igualdades e seis reveses.

Quando o recorte é ampliado para a temporada anterior, a maior consistência no Castelão não só segue evidente como foi ponto-chave para o acesso: 69,5% de aproveitamento, fruto de 29 vitórias e 11 empates em 47 partidas somando as duas épocas.

Na tabela do campeonato, o retrato segue coerente. O time figura como o 7º melhor mandante da Série A, vencendo quatro partidas, empatando uma e sendo derrotado duas vezes. Como visitante, é apenas o 12º: se tirar a vitória no clássico, tem dois placares igualados e três reveses.

A estatística incomoda e virou discurso interno. O ponta Pedro Henrique, que retorna após cumprir suspensão, assim como Pedro Raul, declarou em coletiva que a vitória fora do Estado ainda não veio por detalhes, por isso a confiança se mantém.

“Se fossem situações que estivessem longe do nosso alcance, se fossem derrotas significativas, não seria o caso. Então, se são detalhes, é porque está perto de ajustar e saber como encarar os adversários fora de casa”, disse.

Para o duelo contra o Inter, a logística foi desenhada com detalhes pelo clube: a delegação embarcou nesta sexta-feira rumo a Porto Alegre, com programação que inclui treinamentos específicos para adaptação ao frio e ao gramado gaúcho.

O Ceará ainda briga pela parte de cima da tabela e, para se manter nesse bloco, precisa encontrar soluções para a queda de produção em seus domínios e, principalmente, mostrar que também sabe ser indigesto fora de casa. A visita ao Beira-Rio será uma nova prova para a equipe mostrar ser indigesta, também, longe do Castelão.