"É uma nova história", diz Renato Paiva em apresentação no Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Paiva concedeu a primeira coletiva dele no Fortaleza

Comunicativo, simpático e exigente. Foi assim que Renato Paiva se mostrou na sua apresentação oficial como novo técnico do Fortaleza na tarde de ontem, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

Com contrato firmado junto ao Leão até o dezembro de 2026, o português de 55 anos deixou claro que não abre mão da "atitude" dos jogadores e ressaltou que o clube carrega valores que precisam ser representados dentro das quatro linhas.



"É uma nova história. Em relação a raça, entrega e tudo mais, para mim, é inegociável a atitude. Eu disse aos jogadores: 'Eu não vos posso obrigar a ganhar, agora eu posso obrigá-los a querer ganhar'. Hoje em dia, no futebol moderno, há uma coisa que é inegociável: correr. Correr e lutar são bases inegociáveis para todo o resto, a técnica, a tática. Pedir a um jogador para correr é a mesma coisa do presidente me pedir para vir trabalhar todos dias. Isso é inegociável. E quem não fizer isso não vai jogar", afirmou.



Na sequência, o comandante tricolor comentou sobre o momento que o time atravessa, com maus resultados e críticas por parte da torcida. Para ele, o apoio das arquibancadas será vital para a recuperação dos atletas. Atualmente, o Tricolor é apenas o 19º colocado na tabela da Série A.

"Queria que a torcida, com carinho, apoiasse essa nova história. E apoiar essa nova história não é o treinador. Podem passar 90 minutos a insultar-me, não há o mínimo problema, desde que os 11 (jogadores) que lá estão (em campo) e os outros que entrem dentro de campo tenham o calor, o carinho e o apoio da nossa torcida. Não conheço ninguém que tenha apoio ao ser hostilizado, não conheço ninguém que consiga render e performar, seja no futebol ou em outra área, ao ser maltratado", destacou.

Em outro momento, Renato Paiva foi questionado acerca da necessidade de novas contratações para o elenco e adotou tom mais misterioso, destacando a qualidade do plantel que tem em mãos. Nesta janela, o Leão já trouxe quatro reforços: o goleiro Vinicius Silvestre, o lateral-esquerdo Weverton e os atacantes Jose Herrera e Adam Bareiro.



"O elenco tem muita qualidade. O elenco não consegue performar e demonstrar o nível daquilo que é o individual de cada um deles. Não deve estar na posição em que está, mas são situações que acontecem, portanto, nós vamos avaliar se há lacunas, espaços ou não para entrar jogadores. Depois, você saberão", despistou Renato Paiva, que ouviu o CEO Marcelo Paz afirmar que "o que ele pedir, a gente vai trazer".



Por fim, o português confirmou que o Fortaleza negocia a contratação do volante Danilo Barbosa, do Botafogo-RJ. Na ocasião, ele relatou que conhece o atleta desde os tempos do futebol português e trabalhou com ele nos últimos quatro meses no time carioca.

"Conheço de trabalhar com ele no Botafogo, mas conheço já do Benfica, do Rio Ave, da sua trajetória, que é muito grande. Ainda não é jogador do Fortaleza e, portanto, a única coisa que eu posso falar é analisar as características do Danilo. Acho que o Fortaleza precisa de um jogador com essas características", elogiou.

"Vou ser honesto, como sempre sou: quando me contataram, o jogador já estava sinalizado para o clube. Era muito fácil eu chegar aqui e dizer: 'Foi indicação minha'. Eu não sou assim. Quando eu cheguei, o jogador já estava em conversações com os diretores, e eu só me limitei a dizer: 'Trabalhei com ele, ele é assim, assim, assado'. Ponto", finalizou.