Floresta visita Ponte Preta buscando permanecer no G-8

Foto: Kely Pereira/Floresta EC Floresta em duelo contra o Ypiranga pela Série C 2025

Nordestino com melhor campanha na Série C, o Floresta enfrenta mais um desafio na busca pelo objetivo de se manter no G-8 e avançar de fase na competição. O Lobo da Vila Manoel Sátiro visita a Ponte Preta-SP neste sábado, 19, às 19h30min, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O duelo é válido pela 13ª rodada e terá transmissão no streaming DAZN e no canal do YouTube Nosso Futebol.

Invicto há três rodadas, o time da Vila Manoel Sátiro protagoniza uma excelente campanha na Terceirona. Após início desfavorável na competição, a equipe demonstrou reação em campo e, após vencer o Ypiranga-RS na última rodada, entrou no G-8 e passou a ocupar a 6ª colocação na tabela, com 19 pontos somados. A pontuação, aliás, se aproxima da média histórica necessária para fugir do rebaixamento, que é de 21 pontos.

Assim, pontuar fora de casa diante do atual vice-líder da competição será essencial para que o Floresta possa se manter na zona de classificação para o mata-mata da Terceirona. O adversário da rodada possui como trunfo o bom retrospecto como mandante, somando três vitórias, um empate e duas derrotas em seus domínios. Entretanto, o time comandado por Alberto Valentim tentará recuperar a confiança diante do Floresta, após uma derrota de 2 a 0 para o São Bernardo-SP na rodada passada.

O Lobo da Vila, por sua vez, aposta na solidez defensiva, marca da equipe na atual temporada. Com nove gols sofridos, o Floresta tem a terceira defesa menos vazada da competição, ao lado da própria Ponte Preta. Por outro lado, a equipe de Leston Júnior enfrenta problemas no ataque. Com apenas nove gols marcados, o Verdão não balançou as redes em cinco dos seis jogos fora de casa.