Floresta perde de virada para Ponte Preta e adia permanência na Série C

Foto: Júlio César Costa/Especial PontePress Imagens do duelo entre Ponte Preta e Floresta, válido pela Série C 2025

O Floresta perdeu de virada por 2 a 1 para a Ponte Preta e adiou a permanência para a próxima rodada. O duelo, que ocorreu na noite deste sábado, 19, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas(SP), poderia ter garantido o Lobo da Vila na Série C de 2026 de forma antecipada.

Pablo abriu o placar para o Verdão, enquanto Élvis e Bruno Lopes promoveram a virada da equipe paulista. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo de jogo.

A equipe cearense entrou na rodada com 19 pontos, dois pontos a menos que a média histórica para se garantir na terceira divisão. Apesar da derrota, o time da Vila Manoel Sátiro segue próximo da permanência, necessitando apenas vencer em casa o ABC, 14º colocado, superando o cálculo de 21 pontos.

Ponte Preta 2x1 Floresta: o jogo

A partida começou com os donos da casa tomando as rédeas da situação. Com um meio-campo montado para propor jogo, Élvis tinha o controle da criação e, logo aos sete minutos, acionou Jeh na profundidade. O centroavante foi derrubado por Thomas Kayck e foi assinalada a falta para a Macaca.

O 10 da equipe paulista cobrou pra fora e perdeu a chance de abrir o placar.

Na sequência, o Floresta foi crescendo no duelo, passou a pressionar mais a Ponte Preta e conseguiu escanteios nesse processo. Aos 17 minutos, após a defesa dos donos da casa afastar uma bola, Pablo chutou de primeira e assustou a meta defendida por Diogo Silva.

A equipe cearense tentava sair de sua defesa trocando passes pela lateral-esquerda do campo, porém, perdia muitas bolas na zona central do gramado. Em uma dessas retomadas de posse, a Ponte conseguiu fazer uma boa transição e, quando cruzou para área, Jeh tentou uma bicicleta e mandou a bola à esquerda da trave defendida pelo goleiro Dheimison.

No segundo tempo, o Floresta continuou sendo um time ofensivo. Aos 4 minutos, Matheus Ludke mandou a bola na área e encontrou Vitão na área. O zagueiro não perdoou e estufou a rede, mas o gol foi anulado por posição irregular.



Aos sete minutos, Pablo, do meio de campo, acertou um belo chute para encobrir o goleiro da Ponte Preta e abrir o placar em Campinas.

A Macaca voltou a ter mais posse momentos após sofrer o gol. Aos 20 minutos, conseguiu um pênalti a seu favor. O Floresta contestou a marcação da falta, mas o juiz manteve a decisão.

Élvis cobrou novamente, mas Dheimison defendeu. Entretanto, no rebote, o camisa 10 do time paulista aproveitou e empatou a partida no Moisés Lucarelli.

Apesar das mudanças, o Floresta não conseguiu reagir em busca do segundo gol. A Ponte Preta, por outro lado, ganhou mais terreno e, aos 38 minutos, conseguiu virar a partida. De cabeça, Bruno Lopes colocou os donos da casa à frente e fechou o placar em Campinas.