Ceará perde para o Internacional em Porto Alegre e fica fora do G-10 da Série A

Foto: ricardo duarte Internacional e Ceará em jogo da 15ª rodada da Série A 2025

O Ceará foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0 na manhã deste domingo, 20, no Beira-Rio. O gol colorado foi marcado pelo capitão Alan Patrick, ainda no primeiro tempo. Com o resultado negativo, o Alvinegro chega ao segundo jogo consecutivo sem vencer. Além disso, o Vovô perdeu uma posição na tabela, finalizando a 15ª rodada do campeonato na 11ª colocação, com 18 pontos somados.

O próximo compromisso da equipe de Porangabuçu será daqui três dias, quando receberá o Mirassol na Arena Castelão para disputar a 16ª rodada da Série A. O duelo acontecerá às 19 horas.

Internacional 1 x 0 Ceará: o jogo

O apito inicial no Beira-Rio deu início a um jogo acirrado entre as equipes. Logo no primeiro minuto de bola rolando, o Internacional ofereceu perigo com um chute de Wesley, que parou na defesa de Bruno Ferreira. O Ceará, por sua vez, não se intimidou e respondeu com uma finalização de Lucas Lima, que passou com perigo ao lado da meta colorada.

Diferente da postura exibida na derrota contra o Corinthians, a equipe comandada por Condé não teve dificuldades em criar boas chances, demonstrando maior presença ofensiva e organização em campo. Com o retorno de Pedro Henrique e Pedro Raul no ataque, o Ceará foi competitivo fora de seus domínios, encontrando dificuldade apenas no passe final.

A defesa alvinegra, porém, teve problemas para conter o ataque do time gaúcho. Durante o primeiro tempo, as principais jogadas do Internacional passaram por Alan Patrick, motor criativo da equipe gaúcha no jogo. Aos 23 minutos, após receber um passe de Rafael Borré na área, o camisa 10 do Inter finalizou com precisão para abrir o placar e colocar o time da casa em vantagem sobre o Vovô.

Até o fim do primeiro tempo, o Ceará apostou em contragolpes contra os gaúchos. Apesar de ter menos volume ofensivo, quando conseguia avançar, o time alvinegro incomodava. Galeano acertou a trave em belo lance. O Vovô chegou chegou a balançar as redes aos 44 minutos, quando Pedro Raul mandou a bola para o fundo do gol, mas o lance foi rapidamente anulado pela arbitragem, devido a impedimento.

Na volta para a etapa decisiva, com mudanças pontuais em ambas as equipes logo no início, a dinâmica do jogo se intensificou. Com a saída do meia Matheus Araújo para a entrada de Aylon, o Ceará adotou um tom mais ofensivo, dominou as ações ofensivas e teve mais posse de bola.

Na busca pelo empate, a equipe acumulou chances criadas, mas não foi efetivo para estufar as redes.

Já na reta final do segundo tempo, o Alvinegro passou a se valer de bolas longas e tentativas de fora da área. Nesse ímpeto, Pedro Raul chegou a cabecear a bola no travessão.

Outra grande oportunidade caiu nos pés de Aylon, de frente para o gol, mas ele hesitou na finalização e o Ceará perdeu a posse.

Assim, sem conseguir converter as chances, o Vovô somou sua segunda derrota consecutiva na Série A do Brasileirão.