Horizonte vence o Santa Cruz, volta à zona de classificação e tira Ferroviário do G-4

O Horizonte venceu o Santa Cruz por 2 a 0 retornou ao G4 do grupo A3 da Série D. Na tarde deste domingo, 20, o Galo do Tabuleiro superou a equipe coral no estádio Domingão, em Horizonte (CE), Região Metropolitana de Fortaleza, e chegou aos 17 pontos na competição nacional.

A equipe cearense retomou a quarta colocação e tirou o Ferroviário do G-4. Os dois times possuem a mesma pontuação, mas o Galo ostenta saldo de gols superior.

O clube da Região Metropolitana de Fortaleza precisa vencer o já classificado América-RN, em Natal, no domingo, 27, para confirmar uma vaga no mata-mata.

Horizonte 2 a 0 Santa Cruz: o jogo

Desde que assumiu o Galo, o técnico Adriano Albino adotou uma postura mais defensiva nos jogos, buscando sempre as transições. Contra o Santa Cruz, adversário com maior investimento e então líder do grupo, a estratégia foi mantida.

Logo aos 10 minutos, os pernambucanos chegaram com perigo e Frank mandou o chute de Wagner Balotelli para o escanteio. Aos 20, Geovany saiu cara a cara com o goleiro do Galo e acert a trave.

Com menos posse de bola, o Horizonte buscava a lateral do campo para levar algum perigo ao gol de Felipe Alves. Aos 37 minutos, a equipe metropolitana trocou passes no lado esquerdo do campo, Clayton conduziu e achou Claudivan na área, que de voleio, abriu o placar no Domingão.

Após o gol, Marcelo Cabo colocou seu time mais à frente, deixando a linha de defesa vulnerável para passes mais longos. Dessa forma, os donos da casa ganharam espaço para ampliar o placar. Aos 43 minutos, Leozinho avançou livre pela esquerda e cruzou para Betinho, que também desmarcado, fez o segundo gol horizontino na partida.

No segundo tempo, o Horizonte se defendeu muito bem, resistindo a forte pressão do adversário e evitando que os cruzamentos encontrassem Thiago Galhardo. Na parte ofensiva, o Galo do Tabuleiro teve muita dificuldade em sair para o contra-ataque devido ao desgaste físico.

Por volta dos 30 minutos, Thiago Cunha e Emerson Ocara entraram em campo, dando vigor e velocidade para os donos da casa. Cada um teve a chance de definir o placar uma vez; com Ocara chutando para fora aos 35 minutos após transição e Thiago Cunha forçando Felipe Alves a fazer grande defesa aos 36 da etapa complementar.

O Galo do Tabuleiro foi capaz de suportar a pressão do adversário, ficando mais próximo do terceiro gol nos minutos finais e garantindo três pontos importantes para a briga pelo mata-mata.