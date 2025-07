A primeira impressão

Foto: fotos AURÉLIO ALVES Herrera teve oportunidade cara a cara com o goleiro

Contratados para elevar o nível do sistema ofensivo do Fortaleza, os atacantes Tucu Herrera e Adam Bareiro fizeram suas estreias nesse sábado, 19, no empate contra o Bahia, e causaram uma boa impressão inicial. Ambos entraram no segundo tempo da partida e não tiveram grande minutagem, mas conseguiram mostrar algumas valências importantes que podem ser relevantes para o time na continuidade da temporada.

Herrera foi o primeiro a ser chamado pelo técnico Renato Paiva. O argentino teve 21 minutos em campo e, neste recorte, poderia ter se consagrado como o herói do jogo para o Leão do Pici. Isso porque, momentos após o gol de empate do Bahia, o camisa 80 teve uma chance claríssima de recolocar o clube cearense à frente no placar, em lance cara a cara com o goleiro Marcos Felipe.

A finalização, entretanto, acabou indo para fora. Apesar disso, Herrera foi participativo e deu intensidade ao Fortaleza no último terço do campo. De acordo com dados do Sofascore, o argentino contabilizou 18 ações com a bola, acertou 100% dos passes que tentou — seis ao todo —, realizou um desarme e teve um drible bem-sucedido.

Até pelo valor gasto em sua contratação, R$ 13 milhões, as expectativas são naturalmente grandes. Não será surpresa caso Renato Paiva opte por utilizar Herrera como titular no próximo desafio da equipe, que será somente no próximo sábado, 26, na Arena Castelão, contra o RB Bragantino-SP. É importante destacar que os concorrentes do argentino, Breno Lopes e Marinho, também tiveram papel relevante contra o Bahia.

Marinho marcou o único gol do Leão no jogo — um belo tento, por sinal. Breno Lopes, embora tenha passado em branco, foi o jogador mais incisivo do ataque tricolor enquanto esteve em campo, com uma bola na trave e algumas boas tentativas pela linha de fundo em situações de um contra um, até ser substituído pelo próprio Herrera.

Já na grande área, o cenário para Bareiro se firmar entre os titulares tende a ser menos desafiador. Seus concorrentes de posição, Lucero e Deyverson, vivem péssima fase, marcada não só por um longo jejum de gols, mas também por um desempenho técnico muito aquém do que se espera dos dois.

Lucero, que foi o escolhido de Renato Paiva para iniciar o duelo diante do Bahia e está suspenso contra o RB Bragantino, não conseguiu finalizar uma vez sequer durante todo o período em campo. Não só isso: teve apenas 21 ações com a bola e 69% de precisão nos passes. Deyverson, que vinha ganhando oportunidades com Vojvoda, embora não correspondesse com boas atuações, não saiu do banco de reservas.

Bareiro, por sua vez, nos 11 minutos que teve, chegou a fazer um gol, que foi bem anulado, já que o centroavante usou a mão para empurrar a bola para o fundo da rede. Logo depois, em lance na área, encobriu o goleiro do Bahia, em tentativa de passe para Pikachu — o atacante não alcançou a bola com a cabeça e desperdiçou uma ótima chance.

Com a semana livre para treinos, Renato Paiva poderá observar com maior profundidade as opções que possui no elenco e, a partir disso, implementar realmente suas ideias no Pici.