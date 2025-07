Com apenas um gol desde a retomada, Ceará sofre queda técnica no setor ofensivo

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Atacante Pedro Raul é o artilheiro do time em 2025

Antes amplamente elogiado por seu funcionamento e efetividade, o setor ofensivo do Ceará vive clara queda técnica nesta retomada da temporada. A prova é o número de gols marcados pelo Vovô nas quatro partidas mais recentes: apenas um.

O tento, inclusive, teve grande relevância, afinal foi assinalado no Clássico-Rei. Todavia, para um time que ostentava uma média de 1,5 gol por duelo antes da pausa para o Mundial de Clubes, o cenário atual é aquém do esperado.

No primeiro compromisso após a retomada, contra o Sport-PE, o Alvinegro de Porangabuçu foi pouco perigoso e criou raras chances de balançar as redes — acabou vencendo nos pênaltis. O contexto da partida, que tinha caráter eliminatório, "justificava" a pouca exposição em busca de um gol.

Já no duelo seguinte, o Ceará encarou o maior rival, Fortaleza, e venceu por 1 a 0 com gol de Galeano. Em campo, a equipe também não foi propositiva e adotou uma postura conservadora.

Diante do Corinthians, no meio da semana passada, foi quando ocorreu a pior exibição ofensiva no recorte. Apesar de atuar em um Castelão com mais de 35 mil torcedores, o time alvinegro não finalizou nenhuma vez no gol do goleiro Hugo Souza e foi derrotado. No entanto, é válido ressaltar que, no jogo em questão, o técnico L~eo Condé não pôde contar com dois titulares do ataque: Pedro Raul e Pedro Henrique.

Com a expectativa de pontuar fora de casa, o Vovô visitou o Internacional-RS nesse domingo, 20, em Porto Alegre (RS). O rendimento do time até positivo, conseguindo criar boas chances de marcar tanto no primeiro, quanto no segundo tempo, mas houve uma clara falta de eficiência, fato que culminou com um revés por 1 a 0.

"Colocamos duas bolas na trave, fatalidade. Talvez um pouquinho mais de capricho naquele lance do segundo tempo, que envolveu Pedro Raul, Aylon e Pedro Henrique, mas, são situações do jogo. Tem jogo que você aproveita melhor as chances que cria, e hoje não teve displicência, não teve excesso de confiança, foram questões de jogo", avaliou Léo Condé após derrota para o Colorado pela Série A.

Ciente das carências do elenco, o departamento de futebol do clube segue em busca de opções para reforçar o clube no restante do ano. Inicialmente, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, afirmou que a procura era por três peças: um volante e dois homens de frente, sendo um para a ponta e outro para o posto de referência, após a saída de Lelê.

No entanto, nas últimas semanas, o Ceará ampliou a lista de reforços pretendidos nesta janela de transferências. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, no programa "As Frias do Sérgio", da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 19, o Alvinegro agora quer três atacantes e um volante.

O jornalista revelou ainda que Fabinho, do América-MG, seria uma das contratações do Alvinegro para o setor ofensivo, mas lesão do jogador deu fim à negociação. O atacante do Coelho, que soma quatro gols e quatro assistências em 18 jogos em 2025, sofreu contusão ligamentar no tornozelo direito e ainda não tem previsão para voltar aos gramados.