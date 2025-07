Ferroviário precisa de goleada ou combinação de resultados para avançar na Série D

Foto: Divulgação/Santa Cruz RN Ferroviário venceu o Santa Cruz-RN na rodada passada e evitou eliminação

O Ferroviário vive um momento complicado enquanto se aproxima da última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Atual quinto colocado do grupo A3, o Tubarão da Barra depende de uma goleada ou de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata.

Com 17 pontos, mesma pontuação do Horizonte, a equipe coral estará eliminada se perder para o Central-PE, líder da chave, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no próximo domingo, 27, às 16 horas. Em caso de derrota da equipe metropolitana para o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal (RN), no mesmo dia e horário, o Tubarão da Barra pode passar até com um empate. O que complica o cenário é uma eventual vitória do Bicolor.

Como o Horizonte tem um saldo superior ao da equipe da Barra, em caso de vitória de ambos, o Ferroviário precisaria vencer por um placar elástico para se classificar.

Por exemplo: em caso de vitória por 1 a 0 do Galo do Tabuleiro, o Ferrão teria de vencer sua partida por quatro gols de diferença e se classificar no critério de mais tentos anotados. No atual momento, a equipe horizontina tem −1 de saldo e 14 gols feitos, enquanto o Ferroviário tem −4 de saldo e balançou as redes 15 vezes.

O cenário é complexo para os cearenses também por conta dos rivais na rodada final. Ambas as equipes têm como adversários times que brigam pela liderança do grupo.

O Ferroviário recebe o Central, líder do grupo com 25 pontos e há oito partidas invicto. O Horizonte visita o América-RN, vice-líder com 24 pontos.

O Ferrão aposta no fator casa para superar rival pernambucano. Pela Série D, a equipe coral não foi derrotada enquanto mandante, tendo quatro vitórias e dois empates no PV. Em seus domínios, a equipe da Barra conseguiu derrotar América-RN e Santa Cruz-PE, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

No primeiro duelo entre a equipe cearense e a equipe pernambucana, a Patativa saiu vencedora no jogo realizado em Caruaru (PE). A partida, válida pela primeira rodada do torneio, terminou com um 2 a 1.

Já o Horizonte busca manter a boa fase para conseguir a classificação. O Galo vem de três vitórias consecutivas e após um jogo defensivamente positivo contra o Santinha, aposta em repetir a dose contra o Mecão. A partida entre as equipes no 1º turno terminou em um empate sem gols.

O adversário, independente de quem passar de fase, será o ASA-AL, líder do grupo A4. A equipe alagoana perdeu somente uma partida durante o torneio. Segundo apuração do Esportes O POVO, o Ferroviário deve reforçar o elenco com quatro atletas em caso de classificação.