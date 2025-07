Fortaleza sofreu gol nos nove jogos mais recentes que disputou

Foto: AURÉLIO ALVES Defesa do Fortaleza sofreu gol nas últimas nove partidas disputadas. Na foto, Renato Paiva dá instruções a Mancuso durante jogo contra o Bahia.

Sem jogo a ser disputado até sábado, 26, quando irá enfrentar o RB Bragantino pela Série A às 18h30min na Arena Castelão, o Fortaleza terá a semana cheia para fazer alguns ajustes após o empate em 1 a 1 diante do Bahia. Um dos setores no qual o Tricolor do Pici mais terá de dedicar atenção é o defensivo.

Isso porque o Leão foi vazado nos nove jogos disputados mais recentemente, entre Copa do Nordeste, Copa Libertadores e Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez em que o Fortaleza entrou em campo e saiu sem ver a equipe adversária balançar as redes foi no meio do mês de maio. Na ocasião, o grupo tricolor fez uma sequência de bons resultados com goleadas diante do Colo-Colo e do Juventude. Em seguida, houve ainda um empate sem gols diante do Atlético Bucaramanga.

Após a igualdade sem redes balançadas, o Fortaleza somou nove jogos tomando gol do adversário. Neste recorte, a defesa tricolor foi vazada 19 vezes, enquanto o ataque só conseguiu produzir cinco gols, sendo dois deles diante do Santos, contabilizando dois empates e sete derrotas.

Contra o RB Bragantino, a busca por uma melhora ofensiva por parte do Fortaleza também irá ocorrer pelo desejo do time de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Após 14 partidas jogadas no torneio, o grupo comandado por Renato Paiva ocupa a 19ª colocação na tabela, com 11 pontos somados. São sete derrotas, cinto empates e somente duas vitórias na competição até aqui.