Bareiro destaca motivação para ajudar o Fortaleza a sair da má fase: "Trabalhar muito"

Foto: AURÉLIO ALVES Bareiro jogou 11 minutos contra o Bahia

Embora já tenha estreado pelo Fortaleza, o centroavante Adam Bareiro foi apresentado oficialmente no clube nesta terça-feira, 22, na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos. Articulado nas respostas às perguntas, o paraguaio falou sobre a missão de ajudar o Leão a sair da atual má fase, do carinho que recebeu dos torcedores em sua chegada ao Pici e da disputa pela titularidade no ataque.

Contra o Bahia, no sábado passado, Bareiro atuou por 11 minutos. Dentro de campo, o centroavante viu a equipe cearense empatar na Arena Castelão e completar o décimo jogo consecutivo sem vitória na temporada, algo que, para ele, só será resolvido com “muito trabalho”. Apesar de ciente do momento ruim do time, isso não foi um empecilho para sua decisão de aceitar a proposta tricolor. Pelo contrário: serviu de motivação.

“Eu sei da situação em que estou chegando ao clube, mas isso serve de motivação. É um lugar onde temos que aproveitar as oportunidades e temos que trabalhar muito para tirar o Fortaleza dessa situação. Temos muitos jogos, mas o objetivo principal é o Brasileirão, onde o time tem que brigar toda partida. É um caminho longo, mas acho que será o melhor possível”, disse.

Antes de ser anunciado pelo Fortaleza, o nome de Bareiro já havia ganhado notoriedade entre os torcedores. Questionado sobre a recepção que teve, o paraguaio ressaltou o carinho que recebeu nas redes sociais como um fator diferencial na negociação com o Leão, além de todo o esforço feito pela diretoria, que desembolsou R$ 9,7 milhões por sua compra definitiva.

“Toda a torcida do Fortaleza, tanto nas redes sociais quanto quando cheguei aqui, demonstrou carinho. São coisas boas, algo que o jogador gosta muito antes de tomar a decisão de ir para um clube. Como falei também, toda a diretoria fez um esforço muito grande, e eu valorizo muito isso. Com trabalho e treinamento, eu quero devolver todo esse carinho que estão tendo por mim. Aos poucos, estou conhecendo os costumes da cidade e provando as comidas. O Fortaleza é uma família, eu senti bastante isso”, contou.

Contratado para melhorar o sistema ofensivo do time, Bareiro fez questão de elogiar seus companheiros de setor, Lucero e Deyverson, que vivem um longo jejum de gols. O centroavante paraguaio destacou que a má fase não se limita apenas aos dois, mas ao time todo, e destacou que vai “dar o seu melhor” para se firmar como titular na equipe comandada por Renato Paiva — e, caso não aconteça, apoiará o escolhido pelo treinador.

“Tanto o Deyverson quanto o Lucero são muito bons. Não estão passando por um bom momento para converter gols, mas o time inteiro também não está. Agora, com treinador e jogadores novos, podemos virar a situação. Em cada treino, todos precisam dar o melhor, e depois o técnico escolhe quem vai jogar. Da minha parte, sempre fui igual em todos os clubes. Se eu for jogar, vou dar o meu melhor para nunca deixar o posto. Se eu não for, vou apoiar o companheiro, porque se eles vão bem, o Fortaleza vai bem também”, concluiu.