Ceará recebe o Mirassol pela Série A querendo retomar boa fase

Foto: Samuel Setubal Fabiano Souza é titular absoluto do Ceará

Em busca de retomar a boa fase na temporada, o Ceará recebe o Mirassol-SP na noite de hoje, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19 horas (horário de Fortaleza), em confronto da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No duelo, o Vovô quer voltar a vencer para retornar ao G-10 do certame nacional. Atualmente, o time é o 11º colocado, com 18 pontos somados. Do outro lado, o Leão, que ocupa a sétima posição, tem o objetivo de entrar na zona de pré-Libertadores.

Vindo de duas derrotas consecutivas na competição — para Corinthians-SP e Internacional-RS, respectivamente —, o Alvinegro de Porangabuçu quer usar o fator casa para poder triunfar. Sob o comando de Léo Condé, a equipe disputou sete jogos como mandante na Série A, acumulando quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Em termos de classificação, uma vitória ante o Mirassol é vista como crucial. O time cearense tem apenas quatro pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e terá sequência complicada até o fim do primeiro turno. Isso porque encara Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ e Palmeiras-SP, além de ter um jogo atrasado contra o Fluminense-RJ. Ou seja, o líder do Brasileirão e três dos quatro representantes naciionais no Mundial de Clubes.

"Que o torcedor possa ir, apoiar. Sabemos que não vivemos uma situação muito boa no Campeonato e esperamos que eles possam ir lá nos apoiar. Sabemos que o horário é rum, infelizmente, mas acreditamos que o torcedor pode ir lá e fazer a diferença junto com a gente", comentou o volante Lucas Lima em entrevista coletiva ontem, em Porangabuçu.

Para o confronto, o Ceará vai ter de superar a ausência do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que cumprirá suspensão automática após completar a série de três cartões amarelos. Com isso, Condé deve optar por escalar o seu substituto imediato, Nicolas, que disputou 15 jogos nesta temporada pelo clube de Porangabuçu. Outra opção é a entrada do destro Rafael Ramos na lateral esquerda, cenário que já aconteceu em 2025.

Do outro lado, embalado no certame nacional, o Leão Caipira ocupa a sétima colocação e está a quatro pontos do G-6. Para além disso, ostenta uma invencibilidade de seis jogos seguidos — venceu Corinthians, São Paulo, Sport-PE e Santos-SP e empatou com Internacional e Palmeiras. Portanto, o objetivo é dar continuidade ao bom momento.

Para encarar o Alvinegro, todavia, o técnico Rafael Guanaes terá duas baixas: o suspenso lateral Lucas Ramon e o zagueiro João Victor, que foi expulso no último jogo diante do Santos por agressão em Neymar. Daniel Borges e Gabriel Knesowitsch devem ser os substitutos, respectivamente.

Em toda a história, essa será apenas a quinta vez que os times medem forças. Todos os quatro duelos que ocorreram anteriormente entre o Alvinegro de Porangabuçu e a equipe paulista foram pela Série B do Brasileiro nos últimos dois anos. No primeiro jogo entre os times, houve um empate em 1 a 1. No turno seguinte, ainda em 2023, o Ceará levou a melhor com um triunfo por 2 a 0 dentro de casa.

Nos jogos de 2024, a vantagem ficou com o Mirassol, tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro jogo, a vitória paulista foi por 3 a 2, enquanto o segundo embate foi com um triunfo por 2 a 1.

Ceará x Mirassol: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Mirassol

4-3-3: Walter; Douglas Borges, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 23/7/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Lucas Casagrande/PR

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Andrey Luiz de Freitas/PR

VAR: Rodolpho Toski Marques/PR

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook do Esportes O POVO e do O POVO