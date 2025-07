Surpresa na reta final, Horizonte depende de si para avançar ao mata-mata da Série D

Foto: reprodução/ASCOM Horizonte Jogadores do Horizonte no vestiário do Domingão

O Horizonte depende apenas de si para se classificar para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. A missão, contudo, não será fácil, uma vez que o Galo enfrenta o América-RN, vice-líder do grupo A3, na Arena das Dunas, em Natal (RN) às 16 horas da tarde do domingo, 27.

No mesmo dia e horário, o Ferroviário enfrenta o líder Central-PE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, buscando também avançar de fase. As duas equipes cearenses têm 14 pontos, com o Bicolor tendo a vantagem no saldo de gols: -1 contra -4 do Ferrão.

Com este cenário, uma vitória horizontina encaminha a classificação devido à distância no critério de desempate. Para se classificar com um empate, a equipe metropolitana precisa torcer para que o Ferroviário não vença o Central. Caso seja derrotado pelo América-RN, o Galo precisa de um revés do Tubarão por um placar que mantenha a vantagem no saldo.

Grande surpresa da reta final da Série D, o Horizonte chegou a ser lanterna do grupo A3 e não teve vida fácil durante o torneio. O time da Região Metropolitana de Fortaleza fez somente um ponto nas quatro primeiras rodadas.

Ainda na segunda rodada, o Galo trocou o comando técnico. O experiente Leandro Campos deu lugar a Adriano Albino, que acumula passagens pelo sub-20 da equipe. O início foi turbulento, conseguindo a primeira vitória somente no seu terceiro jogo, um 2 a 1 contra o Sousa-PB, no Domingão.

Desde então, o Horizonte passou a ser uma equipe que pontuava em casa, mas não conseguia repetir o sucesso longe de seus domínios. Foi somente na 11ª rodada que a equipe bicolor conseguiu seu primeiro triunfo longe do Estado, um 2 a 0 contra o Treze-PB.

Foi neste duelo na Paraíba que o time entrou de vez na briga pelo acesso. Desde então, foram três vitorias consecutivas, incluindo uma contra o rival direto Ferroviário e outra contra o Santa Cruz-PE, time mais tradicional do grupo, ambos por 2 a 0.

Em entrevista ao Esportes O POVO, Adriano Albino comentou sobre a crescente da equipe nas rodadas finais e sobre as alterações promovidas nas últimas partidas.

"Após o jogo contra o Sousa-PB, onde fomos derrotados por 3 a 1, fizemos uma avaliação da nossa forma de jogar, da nossa formação, para que a gente ainda almejasse chances na competição. No jogo contra o Treze, fora de casa, a gente colocou em prática as alterações e todo mundo se comportou muito bem naquilo que foi proposto", disse.

"Contra o Ferroviário não foi diferente. A gente manteve uma estrutura de jogo parecida, porém, com alguns ajustes mais ofensivos, porque a gente ia jogar no Domingão, onde a gente é muito forte na Série D", complementou.

O comandante também avaliou a dificuldade do confronto que pode garantir o Horizonte no mata-mata e pregou um discurso realista em relação às expectativas para o duelo.

"Sabemos que contra o América teremos mais dificuldade, porém, iremos planejar nossa semana dentro daquilo que podemos encontrar na Arena das Dunas, para podermos voltar com a classificação. Respeitando muito o adversário, porque a gente sabe da grandeza do América, um time que fez uma competição muito consistente, porém, sabemos que é possível planejar uma forma de fazer uma boa partida lá e, quem sabe, voltar classificado", comentou.