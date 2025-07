Alerta aceso

Os resultados negativos viraram uma trinca para o Ceará na temporada. Na noite de ontem, o Vovô foi derrotado pelo Mirassol-SP por 2 a 0 em jogo da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atuando na Arena Castelão, em Fortaleza, a equipe acumulou finalizações, mas cometeu erros defensivos e amargou o terceiro revés consecutivo.

Pressionado para voltar a vencer, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou a partida ditando o ritmo. A primeira chegada, por sinal, ocorreu já aos quatro minutos de bola rolando. No lance, Pedro Raul cabeceou depois de cruzamento na área e viu Walter defender.

Na sequência, mais uma chance cearense com o próprio camisa 9, que aproveitou cobrança de falta de Mugni e cabeceou bem para obrigar o goleiro do Leão Caipira a realizar defesa importante. Com uma clara estratégia de atacar pelas extremidades do campo e servir o centroavante com cruzamentos, o Vovô seguiu pressionando o time paulista.

A pressão, no entanto, não surtiu efeito. Pior que isso. Foi o Mirassol quem abriu o placar no Castelão. Aos 15, Negueba recebeu livre no meio-campo e tocou em Alesson na direita, que cruzou para Chico da Costa, sozinho, finalizar com categoria no canto de Bruno Ferreira.

Após o tento sofrido, o Ceará se desorganizou e só chegou à meta rival com Pedro Henrique, que chutou de fora da área para mais uma intervenção de Walter. Se o mandante não reagiu bem, o visitante indigesto subiu ao ataque e balançou as redes novamente. Em cobrança de falta aos 21 minutos, a defesa alvinegra afastou mal e a bola sobrou para Negueba, sozinho, marcar mais um gol do Mira.

Com uma desvantagem relevante no placar, o time cearense se mostrou nervoso e voltou a apostar em bolas cruzadas na área para Pedro Raul. Foi desta forma que a equipe seguiu até o fim da primeira etapa.

Depois de receber vaias da torcida, o técnico Léo Condé tirou Fernando Sobral ainda no intervalo e colocou Lourenço visando maior fluidez na faixa central do campo, além de maior qualidade nos passes. Ciente da importância do resultado, o Alvinegro seguiu pressionando o adversário, mas pouco assustou.

Pedro Raul foi, com larga margem, o nome mais acionado da equipe. Aos 13, o camisa 9 tentou decidir sozinho ao receber a bola, fazer pivô, girar e chutar à esquerda da trave. Insatisfeito com a falta de chances claras, o comandante do Ceará realizou mais alterações no setor ofensivo: promoveu as entradas de Fernandinho e Aylon no lugar de Galeano e Mugni, respectivamente. A medida melhorou o time na reta final do confronto.

Com uma "blitz" montada no último terço do campo, o Vovô chegou a balançar as redes com Aylon aos 33, mas o tento foi anulado após a arbitragem alegar que Fernandinho, impedido, participou da jogada. A decisão irritou o time alvinegro, que teve o próprio Aylon advertido com cartão amarelo por reclamação.

No fim, o Alvinegro ainda seguiu tentando. Todavia, não achou brecha na defesa paulista e amargou outro resultado negativo. Com mais um revés, o time estaciona no meio da tabela com 18 pontos. O próximo compromisso será no domingo, 26, ante o líder Cruzeiro-MG, em Belo Horizonte (MG).