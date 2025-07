Venus Williams retorna às quadras aos 45 anos e simboliza novo momento de atletas veteranos

Foto: Scott Taetsch/Getty Images/AFP Venus derrotou Peyton Stearns, 35ª do mundo

Aos 45 anos, a tenista Venus Williams retornou ao circuito de simples feminino nessa terça-feira, 22, após 16 meses afastada das quadras e venceu a americana Peyton Stearns — 22 anos mais nova — na primeira rodada do WTA 500 de Washington. A veterana fechou a partida em 2 sets a 0, parciais 6-3 e 6-4, em 1h37min de partida.

A experiente atleta avançou para a segunda fase do torneio americano, que serve como preparação para o US Open, último Grand Slam do ano, disputado entre os dias 25 de agosto a 7 de setembro em Nova York. Ao derrotar a 35ª do ranking, Venus se tornou a tenista mais velha a vencer uma partida de WTA desde 2004, ano da última vitória de Martina Navratilova, aos 47.

Irmã mais velha de Serena, Venus venceu sete Grand Slams em simples, sendo cinco vezes vencedora de Wimbledon e duas do próprio US Open. Ela estava fora das quadras por mais de um ano devido a uma cirurgia para remover miomas uterinos, tumores benignos que lhe causavam dor havia décadas.

"Não foi fácil depois de tanto tempo... Tentei me acalmar um pouco, graças a toda a minha equipe", disse a atleta. "Você sempre pode jogar bem e perder. Eu queria jogar bem e vencer. É incrível poder me recuperar depois de várias lesões", prosseguiu.

Na segunda-feira, 21, Venus voltou a atuar em jogos de duplas, onde ela e a conterrânea Hailey Baptiste derrotaram a canadense Eugenie Bouchard e a americana Clervie Ngounoue por parciais de 6-3 e 6-1.

Top 1 do mundo em 2002 e tetracampeã olímpica, contado duplas (com a irmã Serena) e simples, a tenista americana surpreende ao se manter no circuito profissional depois dos 40 anos e com problemas de saúde que a fizeram parar a carreira durante vários momentos na carreira.



Nos anos recentes, os avanços da medicina e a criação de novas técnicas de cuidado com o corpo estão prolongando a trajetória profissional de vários atletas. No tênis masculino, o sérvio Novak Djokovic segue no top-10 da ATP aos 38 anos, sendo medalhista de ouro em Paris-2024 ao vencer o espanhol Carlos Alcaraz. A título de comparação, o tenista ibérico nasceu no mesmo ano que o balcânico se profissionalizou.

No basquete, LeBron James continua sendo um dos atletas mais dominantes da NBA no auge de seus 40 anos. O camisa 23 do Lakers foi sexto na votação de melhor jogador da liga em sua 22ª temporada, além de conseguir o feito de atuar ao lado de seu próprio filho, Bronny James. Ainda no esporte da bola laranja, o armador brasileiro Marcelinho Huertas foi eleito melhor jogador da Liga Espanhola aos 42 anos de idade.

Na Fórmula 1, Fernando Alonso é o piloto mais experiente, aos 43 anos, e surpreendendo com sua longevidade. O espanhol bicampeão do mundo venceu companheiros de equipe bem mais jovens como Esteban Ocon e Lance Stroll e chegou a incomodar Max Verstappen na primeira metade do campeonato de 2023.

O piloto começou sua carreira em 2001, data anterior ao nascimento de seis corredores do grid atual, e possui mais tempo de categoria do que a equipe Haas, uma das adversárias na F1.