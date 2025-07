Lateral esquerda do Fortaleza: setor em desconfiança ganha reforço na janela

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Weverson foi apresentado oficialmente ontem

Em meio aos vários problemas do Fortaleza nesta temporada, um deles está concentrado na lateral esquerda do time. O setor gera desconfiança desde o início do ano e não tem um titular absoluto. A nova esperança para que o cenário mude é a chegada de Weverson, contratado para reforçar a posição, que conta também com Bruno Pacheco e Diogo Barbosa.

Na estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza, contra o Bahia, o técnico optou por utilizar Diogo Barbosa como titular – o português, vale ressaltar, tinha opções restritas. Bruno Pacheco, por exemplo, estava em processo de transição física por tendinite no joelho direito e foi ausência na partida. Weverson, embora regularizado, não figurou entre os relacionados.

Em campo, Diogo Barbosa não teve uma grande atuação, o que aumenta a insatisfação dos torcedores com o atleta. A relação, inclusive, não é das melhores. Em momentos anteriores, como na derrota para o Cruzeiro-MG, pelo Brasileirão, no fim de maio, o lateral-esquerdo foi vaiado de forma intensa por parte dos tricolores presentes na Arena Castelão.

Nos primeiros meses de 2025, o contexto era mais positivo. Bruno Pacheco vinha de uma boa temporada, sendo titular e peça importante na campanha histórica do Leão do Pici na Série A, em que o clube terminou na quarta colocação. Em paralelo, o departamento de futebol do Tricolor foi ao mercado e trouxe Diogo Barbosa, jogador com títulos importantes na carreira e passagens por clubes como Palmeiras-SP, Grêmio-RS e Fluminense-RJ.

Na prática, nenhum dos dois se firmou efetivamente. Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Fortaleza, chegou a improvisar outras peças do elenco na posição, como o zagueiro Gastón Ávila. Eros Mancuso, lateral-direito de ofício, foi outro jogador que também atuou no lado esquerdo com o argentino. Havia no plantel, ainda, Felipe Jonatan, mas este sequer ia ao banco de reservas — não à toa, foi emprestado ao Mirassol.

A cúpula do Fortaleza, então, precisou se movimentar novamente no mercado e contratou Weverson para reforçar o setor. Formado na base do São Paulo, o lateral de 25 anos teve suas primeiras oportunidades no profissional em 2020, no RB Bragantino-SP. No Massa Bruta, o defensor ficou até 2022, ano em que se transferiu para o Arouca, de Portugal. Ele permaneceu no clube europeu por três temporadas até a chegada ao Leão.

Ontem, Weverson foi apresentado oficialmente no Pici. Em entrevista coletiva, o lateral falou da disputa “saudável” com Bruno Pacheco e Diogo Barbosa, e ressaltou a expectativa de fazer sua estreia com a camisa tricolor, que pode acontecer amanhã, na Arena Castelão, justamente contra ex-time dele, o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

“A disputa é saudável, são dois jogadores incríveis. O Diogo Barbosa e Bruno Pacheco têm as suas histórias, me receberam bem quando cheguei aqui, jogadores de muita qualidade. Tenho certeza de que juntos somos mais fortes. Vou brigar pelo meu espaço, pela minha titularidade, mas de forma positiva, que ajude o Fortaleza coletivamente — e isso já começa sábado, independente se eu começar jogando, entrar durante o jogo ou nem entrar. Eu já joguei contra o Fortaleza quando era do Bragantino, e é difícil jogar contra esse estádio cheio, é uma massa, os torcedores são fogo, e eu quero ter essa experiência de ver o estádio lotado”, disse.