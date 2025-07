Morre Hulk Hogan, lenda da luta livre no WWE, aos 71 anos

Foto: JIM WATSON / AFP Hulk Hogan, ator e lenda da luta livre, morre aos 71 anos nos EUA

Hulk Hogan, figura icônica da luta livre profissional na década de 1980, que carregou sua destreza no ringue para engatar uma carreira como ator, morreu aos 71 anos, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 24.

Hogan, conhecido por seu físico imponente de 2 metros de altura, bandana e bigode característico, faleceu em sua casa na Flórida, de acordo com a NBC News, que citou seu empresário, Chris Volo.

O portal TMZ também deu a notícia do falecimento com fontes anônimas e mencionou uma ligação de emergência na qual uma "parada cardíaca" foi reportada.

O carisma de Hogan, sua personalidade de herói americano e seu talento para a luta livre transformaram este esporte em entretenimento e alavancaram sua popularidade. Com milhões de espectadores, a liga de luta livre se tornou extremamente lucrativa.

Hulk Hogan, lenda da luta livre no WWE

Hogan, cujo nome verdadeiro era Terry Bollea, competiu pela primeira vez em 1979 na WWF, hoje WWE. Virou ícone e favorito dos fãs em meados da década de 1980, ao lado de lutadores como Andre the Giant e "Rowdy" Roddy Piper.

Sua marca "Hulkamania" foi levada para a televisão e o cinema, com aparições em filmes como "Rocky III" e "Desafio Total", além do seriado "Baywatch". Em 2005, Hogan foi incluído no Hall da Fama da WWE.

"A WWE lamenta a notícia do falecimento de Hulk Hogan, membro do Hall da Fama. Uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop, Hogan ajudou a WWE a alcançar reconhecimento mundial na década de 1980", afirmou a World Wrestling Entertainment nas redes sociais. A organização enviou condolências à família, amigos e fãs de Hogan.

O lutador se envolveu em várias polêmica nas últimas décadas. Teve um vídeo íntimo vazado, foi filmado proferindo falas racistas, o que levou à sua demissão da WWE em 2015. Mais tarde, ele se desculpou por seus comentários e foi reintegrado ao Hall da Fama da WWE.

Nos últimos anos, Hulk Hogan foi um defensor fervoroso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.