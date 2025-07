Pela 1ª vez, Fortaleza recebe etapa do Challenge Family, maior circuito europeu de triatlo

Foto: Divulgação/Challenge Family Fortaleza será sede do Challenge Family no dia 31 de agosto

Fortaleza vai receber, no dia 31 de agosto, domingo, etapa inédita do Challenge Family, considerado o maior circuito de triatlo de longa distância da Europa. A competição, que será realizada pela primeira vez na Capital, terá largada e chegada na avenida Beira Mar e contará com a presença de atletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior.

De acordo com a organização do evento, o percurso será 100% urbano, com 1,9 quilômetro (km) de natação na Praia de Iracema, 90 km de ciclismo — passando por avenidas como Raul Barbosa e Carlos Jereissati (do aeroporto) —, e 21,1 km de corrida pela orla.

"Trazer esse evento para Fortaleza coloca a cidade no mapa global do esporte. Internamente, a gente espera um forte efeito catalisador com projetos de base e iniciativas de inclusão da modalidade. A vinda de uma prova como essa tende a fazer com que mais pessoas se apaixonem pelo triatlo. A economia também se beneficia. São atletas, equipes e, principalmente familiares abrilhantando o destino, movimentando setores como hotelaria, transporte, alimentação e turismo", comenta Kal Aragão, diretor da K1 Sports, empresa organizadora do Challenge Family Fortaleza.

Além do triatlo principal, a programação inclui o Challenge 7K, corrida de rua aberta ao público no dia 30, sábado; e o Challenge Junior, voltado para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. Haverá ainda uma feira esportiva, a Expo Challenge, aberta de quinta-feira a domingo, 28 a 31 de agosto.

Com premiação total de 15 mil dólares (cerca de 82 mil reais na cotação atual) para atletas profissionais e pontuação válida para o ranking mundial, o evento promete movimentar o turismo esportivo em Fortaleza. As inscrições seguem abertas no site www.challenge-brazil.com/fortaleza.

"Clima e acolhimento típicos do Nordeste ajudam bastante. O clima estável durante o ano inteiro, aliado à hospitalidade cearense e à cultura efervescente (forró, vida noturna, gastronomia), faz de Fortaleza uma experiência única aos visitantes", enfatiza Kal.

Na Olimpíada passada, Paris-2024, o Ceará teve cinco representantes. Dois deles, Vittoria Lopes e Manoel Messias, competiram no triatlo.

Serviço

Entrega de kits – Expo Challenge

Local: Arena Beira-Mar

Quinta-feira (29/8): 14h às 20h

Sexta-feira (30/8): 10h às 20h

Sábado (31/8): 8h às 12h



Challenge Family Fortaleza

31 de agosto (domingo), a partir das 5h10min

Local: Nova Avenida Beira-Mar – Fortaleza/CE

Inscrições: challenge-brazil.com/fortaleza



Challenge 7K + Challenge Junior