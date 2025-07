Abraçado pela torcida, Fortaleza recebe o Bragantino buscando fim de jejum na Série A

Foto: Samuel Setubal Torcida tricolor lotou o Pici

Abraçado pela torcida no treino aberto no Pici, o Fortaleza terá, neste sábado, 26, diante do RB Bragantino-SP, mais uma chance de amenizar a longa crise que está instaurada no clube. O Leão e o Massa Bruta, que vivem cenários opostos na tabela de classificação, se enfrentam às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar da fase ruim, marcada por dez jogos sem vitória — no Brasileirão, são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco confrontos —, o momento no Fortaleza é de união entre elenco e torcida. Nessa sexta-feira, 25, o clube abriu os portões do Centro de Excelência Alcides Santos, que teve sua arquibancada tomada por tricolores.

Diferente de ocasiões anteriores, em que o clima foi de hostilidade e protestos, desta vez houve somente apoio. Os torcedores puderam acompanhar a reta final da última atividade do elenco antes do jogo contra o Braga. Por lá, o recado de que a partida teria de ser encarada como "guerra" foi dado. Diversos jogadores do elenco distribuíram fotos e autográfos.

A chegada do treinador Renato Paiva tem papel importante neste processo de resgate do elo entre time e torcida, que estava naturalmente desgastado. Ele vê como fundamental para a recuperação do clube essa sintonia. Na estreia do comandante português, contra o Bahia, na semana passada, o Leão mostrou evolução, mas ficou no empate em 1 a 1.

O discurso é repetitivo, mas nenhum outro resultado que não seja a vitória interessa ao Fortaleza. Na tabela de classificação, o escrete vermelho-azul-e-branco ocupa a vice-lanterna, com 11 pontos – mesma quantidade do Juventude-RS, que tem mais vitórias e, por isso, é o 18º colocado. Mesmo que derrote o RB Bragantino, o Tricolor não deixará o Z-4 nesta rodada.

Conquistar o resultado positivo, entretanto, é fundamental por dois fatores para o Leão: a questão anímica do elenco, que precisa resgatar a confiança, e a necessidade de “respirar” no Brasileirão, já que o triunfo, embora não tire o time da zona de rebaixamento, pode criar uma boa perspectiva na tabela para a próxima rodada. Todas essas projeções de nada servirão sem a vitória.

No duelo, Renato Paiva contará com um número considerável de ausências. O centroavante Lucero e o meia Martínez estão suspensos. Os goleiros João Ricardo e Brenno, o zagueiro David Luiz e o atacante Moisés estão lesionados. Por outro lado, o lateral Bruno Pacheco e o defensor Gustavo Mancha treinaram e podem ser novidades entre os relacionados.

Adversário do Fortaleza, o RB Bragantino passa por uma instabilidade no Brasileirão, com três jogos sem triunfos – sequência em que sofreu duas derrotas seguidas. Mesmo assim, a equipe paulista tem ótima situação na tabela, onde ocupa a quarta posição, com 27 pontos somados. Para não correr riscos de deixar o G-4, o Massa Bruta precisa vencer o Tricolor.

Curiosamente, o fato de o jogo ser fora de casa pode ser um trunfo para o Braga. Afinal, a equipe comandada pelo treinador Fernando Seabra disputou sete jogos longe dos seus domínios, acumulando quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas. O desempenho, por sinal, elenca o time paulista como o terceiro melhor visitante do certame, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

Para a partida na capital cearense, Seabra terá diversos desfalques. O goleiro Cleiton, titular e capitão, está suspenso, enquanto o zagueiro Pedro Henrique cumpre protocolo de concussão. No departamento médico, a lista é longa: Eduardo Santos, Mosquera, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes e Fabrício.

Fortaleza x RB Bragantino: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: Magrão; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Pochettino; Marinho, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

RB Bragantino



4-3-3: Lucão; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Vinicinho. Téc: Fernando Seabra

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 26/7/2025

Horário: 18h30min (de Fortaleza)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves (RJ) e Luis Carlos de Franca (RN)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Esportes O POVO, e Premiere