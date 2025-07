Cangayceiros: documentário sobre time LGBTQIA+ de Fortaleza é exibido neste sábado, 26

Foto: Pedro Mairton Equipe compete no futebol de 7

O documentário “Cangayceiros: Ocupando Espaços em Campo”, dirigido e produzido pelos jornalistas Pedro Mairton e Hellen Queiroz, será exibido às 15 horas deste sábado, 26, na Kuya — Centro de Design do Ceará (R. Sen. Jaguaribe, 323 - Moura Brasil), em Fortaleza. O longa narra como um time LGBTQIA+ nasceu e resiste ao preconceito ao longo de seis anos de existência no futebol 7.

O evento, que tem entrada gratuita, contará ainda com um momento de debate sobre LGBTfobia no esporte. Junto aos diretores do filme, estarão membros do clube — sendo um deles o presidente —, a secretária da diversidade do Ceará, Mitchelle Meira, e dois jornalistas e colunistas do Esportes O POVO: André Bloc e Iara Costa.

O longa tem duração de 73 minutos e classificação indicativa livre. Na narrativa, entrevistas com jogadores e comissão técnica mostram a realidade do clube e passeiam por conversas internas nos treinos e visão de mundo dos integrantes. O cotidiano do time é exibido imagens jogos, perrengues e momentos de descontração.

A ideia da dupla de jornalistas recém-formados partiu da observação de que cânticos homofóbicos de torcidas raramente sofrem punições severas. Além disso, também ressaltam a heteronormatividade presente dentro e fora de campo.

Segundo um relatório de 2023 do Observatório Racial do Futebol, apenas 1% dos jogadores das Séries A e B do Brasileirão masculino se declararam anonimamente homossexual ou bissexual.

Cangayceiros: Ocupando Espaços em Campo

Produção e direção: Hellen Queiroz e Pedro Mairton



Gênero: Documentário audiovisual

Animações e grafismos: Pedro Mairton



Ano de produção: 2025



Duração: 73 minutos



Classificação indicativa: Livre

Serviço