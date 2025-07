Ceará avança em negociação para retorno de Vina e faz proposta por ponta

Foto: FABIO LIMA Vina tem negociações avançadas para retornar ao Ceará

Se antes parecia uma possibilidade distante, o retorno do meia Vina ao Ceará está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Conforme apuração do Esportes O POVO, o Vovô tem conversas avançadas para a volta do meio-campista de 34 anos.

Sem entraves financeiros, as partes alinham detalhes para o acerto, que deve acontecer nos próximos dias. A informação da negociação entre jogador e clube foi divulgada de forma exclusiva pelo setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

A evolução das tratativas ocorre após o meia reduzir a pedida salarial em mais de 50% em relação ao valor solicitado inicialmente. O tempo de contrato ainda está sendo debatido.

Internamente, a diretoria e a comissão técnica do Vovô avaliam o retorno de Vina como positivo neste momento da temporada. Fatores como rápida adaptação, identificação com a torcida e a vontade do atleta de vestir a camisa alvinegra foram determinantes para a decisão da cúpula em negociar com o meio-campista. A queda de rendimento dos jogadores da posição também é ponto importante.

É válido ressaltar que, até essa semana, o clube não havia feito procura formal pelo atleta. Agora, com a readequação da pedida salarial, o cenário mudou e a tendência é que exista um desfecho positivo.

Livre no mercado após atuar no futebol árabe, o meia chegou a visitar a sede de Porangabuçu e assistiu presencialmente à derrota do Vovô para o Atlético-MG, na Arena Castelão, no dia 1º de junho. Ídolo da torcida alvinegra, o meia disputou 168 jogos pelo Ceará, contribuindo com 46 gols e 31 assistências entre 2020 e 2023.



A possível volta do jogador acontece em meio às dificuldades do clube para reforçar o elenco. Em entrevista coletiva na quinta-feira, 24, o executivo de futebol Lucas Drubscky revelou que 12 tentativas de contratação fracassaram na atual janela. Na mesma entrevista, o diretor de futebol, Haroldo Martins afirmou que o "nome do Vina está sempre em pauta" nos bastidores do clube.



Além da negociação com o ex-camisa 29, o Alvinegro tenta a contratação do ponta-direito equatoriano Bryan Ramirez, um dos destaques da LDU-EQU em 2025, por 2 milhões de dólares — aproximadamente R$ 11 milhões na cotação atual. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô monitora o jogador há algum tempo, mas formalizou uma proposta nos últimos dias e conta com o interesse do atleta em atuar no Brasil.

Contudo, a diretoria da equipe do Equador apontou ao Esportes O POVO que ainda avalia aumentar a pedida, visto que não planejava negociar o atleta até janeiro. O jogador de 24 anos, que tem contrato até 2027, já soma dez participações em gols pela LDU na temporada, sendo quatro tentos e seis assistências. Mesmo sendo ponta de origem, Bryan tem jogado como ala nos últimos jogos dos Albos. O jogador também chegou a receber consultas do futebol mexicano, mas sem propostas formalizadas.



(Com Rangel Diniz / Especial para O POVO)