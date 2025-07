Floresta recebe ABC no Domingão para se consolidar no G-8 da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Floresta briga por classificação para a segunda fase da Série C

Buscando permanecer no G-8, o Floresta enfrenta mais um desafio para garantir avanço à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Lobo da Vila Manoel Sátiro receberá o ABC-RN, neste sábado, 26, às 17 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte. O duelo é válido pela 14ª rodada e terá transmissão no canal do YouTube Nosso Futebol+.

Após perder por 2 a 1 para a Ponte Preta-SP, na rodada passada, o Verdão busca, em seus domínios, a recuperação imediata para seguir na zona de classificação para a segunda fase. Como mandante nesta Terceirona, o Floresta só foi superado uma vez — justamente na estreia da equipe em casa, contra o Londrina-PR, por 2 a 0, no próprio Domingão.

De lá para cá, o Lobo está em uma série de cinco jogos de invencibilidade dentro dos seus domínios, tendo três vitórias consecutivas, diante de Itabaiana-SE, Brusque-SC e Ypiranga-RS. A forte campanha em território cearense condicionou o Verdão a ocupar a sétima colocação na tabela, com 19 pontos somados. A pontuação, aliás, aproxima-se da média histórica necessária para fugir do rebaixamento, que é de 21 pontos.

Ou seja, em caso de triunfo no confronto nordestino, o Floresta atingirá a pontuação para, em tese, garantir permanência na Série C e conseguirá se consolidar no G-8, podendo chegar até a quarta posição.

Para o embate no Domingão, o técnico Leston Júnior não poderá contar com o meia Robson Alemão, em período de transição após lesão, e nem com o atacante Ruan, que se recupera de luxação no cotovelo esquerdo.

Se o Floresta está sendo imponente como mandante, a equipe potiguar tem dado trabalho longe de Natal (RN). O ABC, que vem de empate contra o Maringá-PR, ainda não perdeu como visitante na Série C: em sete jogos fora de seus territórios, o Elefante empatou cinco vezes e ganhou outras duas. Tem o terceiro melhor aproveitamento neste quesito na Terceirona, empatado com o São Bernardo-SP (52,4%).

"Agora mais um enfrentamento difícil, contra um visitante indigesto. O ABC é o terceiro melhor visitante da Série C na atual temporada, um adversário que, fora de casa, vem colocando muitas dificuldades contra todos os adversários. A gente espera um jogo difícil, equilibrado, mas entende estar vivendo um bom momento, o que nos credencia a fazer um grande jogo para conseguir uma vitória, que será de fundamental importância na nossa caminhada na competição", avaliou Leston Júnior, técnico do Floresta.

Por mais que, atualmente, as equipes estejam distantes na tabela de classificação — com o Floresta ocupando a 7ª colocação, e o ABC, a 15ª —, uma série de estatísticas opostas acaba gerando curiosidade para o jogo.

O Verdão tem o terceiro pior ataque do campeonato, empatado com o Guarani-SP (ambos com 10 gols), e a quarta melhor defesa da competição, ao lado do Botafogo-PB (11).

Já o Alvinegro Potiguar, apesar da posição incômoda, ostenta o quarto melhor ataque de toda a Série C, empatado com o Figueirense (15), e, em contrapartida, possui a segunda defesa mais vazada da competição (17).