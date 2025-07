Ceará encara líder Cruzeiro no Mineirão para estancar mau momento no Brasileirão

Foto: Samuel Setubal Galeano é peça importante no ataque alvinegro

Após três derrotas consecutivas, o Ceará terá uma difícil missão para tentar conquistar a primeira vitória longe do território cearense na atual edição do Campeonato Brasileiro e encerrar o mau momento. O Vovô visita o embalado líder Cruzeiro, hoje, a partir das 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 17ª rodada da Série A.

O Alvinegro vive momento de turbulência na temporada, tanto pelos resultados em campo quanto pela ausência de contratações na atual janela de transferências. Enquanto a diretoria procura reforços no mercado da bola, o técnico Léo Condé tem a missão de mudar o cenário em campo com uma dura sequência pela frente: depois da Raposa, vai enfrentar Flamengo e Palmeiras.

Nos cinco jogos desde a retomada pós-pausa para o Mundial de Clubes, o Ceará soma três reveses — todos em sequência, pelo Brasileirão —, um empate e uma vitória. Neste recorte, balançou as redes apenas uma vez, justamente no único triunfo, no Clássico-Rei contra o Fortaleza. Em um histórico mais amplo, nos seis confrontos mais recentes pela Série A, a equipe de Porangabuçu amargou cinco derrotas.

O desafio será se reabilitar diante de um adversário em ótimo momento. Comandado pelo português Leonardo Jardim, o Cruzeiro ostenta 16 jogos de invencibilidade em 2025 (11 vitórias e cinco empates), sendo 11 no Brasileirão. Não à toa, o Cabuloso é dono da primeira posição e tem o artilheiro da competição nacional: Kaio Jorge, com 12 gols.

"Sabemos que vai ser muito difícil, assim como todos os jogos fora de casa. Eles estão numa fase boa, cheios de confiança, mas eu acredito que nós podemos, sim, trazer um resultado positivo. Tem que ser um jogo quase perfeito da nossa parte. Não podemos cometer os mesmos erros que temos cometido", avaliou o lateral-direito Rafael Ramos, do Ceará.

Para o confronto no Mineirão, o Ceará não terá o goleiro Fernando Miguel e o meia Matheus Araújo, que não viajaram com a delegação para Belo Horizonte, na tarde de ontem. Richard é a novidade na relação, a exemplo do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que retorna de suspensão. Na escalação, Condé pode sacar Fernando Sobral e dar vez a Lucas Lima ou Richardson, visando maior poder de marcação.

Já os donos da casa não poderão contar com o zagueiro João Marcelo e o volante Matheus Henrique, ambos em período de recuperação após cirurgias. O experiente lateral-direito Fagner fica novamente à disposição, e Jardim pode ter de poupar alguns jogadores em razão do desgaste físico, como Fabrício Bruno, Lucas Romero e Christian. A ausência do zagueiro abriria espaço para a entrada do jovem Jonathan Jesus, cria do Ceará e vendido à Raposa no ano passado.

O embate de hoje marca o reencontro das equipes após seis anos, já que o Cruzeiro esteve na Série B em 2020, 2021 e 2022 e o Ceará disputou a Segundona em 2023 e 2024. O último confronto foi pela Série A de 2019.

O duelo no Mineirão também opõe as trajetórias dos times como mandante e visitante. A Raposa tem 91,7% de aproveitamento como em casa, tendo a melhor campanha neste quesito, ainda invicta: sete vitórias e um empate em oito partidas. O Vovô, por sua vez, amargou quatro derrotas, obteve dois empates e conquistou apenas um triunfo como visitante, mas o resultado positivo foi em Fortaleza, no Clássico-Rei do último dia 13.

Cruzeiro x Ceará: ficha técnica

Cruzeiro

4-4-2: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Eduardo (Christian) e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Téc: Leonardo Jardim

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lucas Lima (Richardson), Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 27/7/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Raphael Claus-Fifa/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis-Fifa/SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira/SP

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO