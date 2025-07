Com um a menos, Iguatu empata e é eliminado da Série D; Maracanã se despede com vitória

Foto: Ronald Felipe/SCFC Iguatu deu adeus a Série D desta temporada ainda na primeira fase

Dois cearenses encerraram as respectivas participações na Série D de 2025. Ao fim da fase de grupos, Iguatu e Maracanã não conseguiram uma posição no G-4 da chave A2 da Quarta Divisão e se despediram da competição.

O Iguatu não conseguiu o avanço ao mata-mata do certame ao empatar por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa-MA, na tarde de ontem, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). O Maranhão bateu o Altos-PI fora de casa e ultrapassou o time cearense, que terminou na quinta posição do grupo, com 18 pontos.

Após um primeiro tempo quase todo sem grandes oportunidades para ambos os lados, o Azulão do Centro-Sul conseguiu abrir o placar na reta final, com gol de Anderson Sobral. Em uma cobrança de falta aos 44 minutos, o defensor, bem posicionado, aproveitou o rebote do goleiro Renan Rinaldi e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu com o ritmo travado da primeira etapa. Até que, aos 10 minutos, Rodrigo Correia, do Iguatu, parou o contra-ataque do Sampaio com falta, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe cearense com um jogador a menos pelo restante do confronto.

Mesmo com a desvantagem numérica, o Iguatu até conseguiu resistir às tramas ofensivas da Bolívia Querida. Mas, aos 31 minutos, Dedé recebeu um cruzamento rasteiro e concluiu de letra, empatando o marcador. Os visitantes não tiveram forças para buscar o segundo gol e amargaram a eliminação na primeira fase.

Outro cearense a entrar em campo na tarde de ontem, também pelo Grupo A2, foi o Maracanã. Já eliminado com antecedência, o Bicolor Metropolitano derrotou o Tocantinópolis-TO por 1 a 0, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, mas permaneceu na última posição do Grupo A2, com 12 pontos. O único gol do embate foi marcado por Testinha, ainda no primeiro tempo.