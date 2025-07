Floresta sofre gol no fim e cede empate ABC, mas segue no G-8 da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Lobo e Elefante ficaram no empate no Domingão

Com um gol sofrido nos minutos finais, o Floresta deixou escapar uma importante vitória na Série C. O Verdão empatou por 1 a 1 com o ABC-RN, ontem, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 14ª rodada, mas conseguiu se manter no G-8 da competição nacional.

O time cearense segue próximo de alcançar a pontuação histórica para garantir permanência na Terceira Divisão (21 pontos), que era o objetivo inicial. Apesar do tropeço em casa, a boa campanha credencia a brigar por um posto na segunda fase do certame e disputar o sonhado acesso à Série B. O Lobo agora soma 20. pontos

O próximo compromisso da equipe de Leston Júnior será contra o Maringá-PR, no próximo domingo, 3, às 16 horas, no Estádio Willie Davids, no Paraná.

O embate no Domingão tinha o Floresta tentando fazer a solidez defensiva e a eficiência ofensiva. A equipe potiguar, por sua vez, procurava explorar a velocidade dos atacantes, mas a marcação cearense conseguia levar a melhor no posicionamento, deixando os rivais em impedimento — o que deixou a comissão técnica do Elefante na bronca com a arbitragem.

O ABC levou perigo aos 21 minutos, quando Wallyson fez jogada individual pela esquerda, fintou a marcação e cruzou para o experiente Ytalo. O centroavante não conseguiu cabecear, mas a bola saiu com perigo à esquerda da meta de Dalton.

O Floresta tentava chegar através da bola parada ou com as escapadas em velocidade de Romarinho. E o primeiro gol do confronto saiu em uma cobrança de escanteio. Aos 43 minutos, Ícaro fez lançamento da defesa procurando Romarinho, e a equipe potiguar cortou pela linha de fundo. Na cobrança de Ludke, Jeam subiu livre e cabeceou colocado para superar Pedro Paulo e balançar as redes.

Na volta para o segundo tempo, o Lobo teve boa oportunidade de ampliar logo aos oito minutos, quando Jeam foi derrubado na entrada da área, Pablo cobrou com força, mas o arqueiro do ABC defendeu.

Quando a partida se encaminhava para a quarta vitória consecutiva do Floresta em casa, o cenário mudou rapidamente nos acréscimos. Aos 48 minutos, Gustavo Ramos, que entrou na segunda etapa, cometeu falta e foi expulso. Dois minutos depois, Bruno Leite cruzou, Joãozinho, livre na área, conseguiu desviar, e deixo tudo igual, decretando o empate no Domingão.