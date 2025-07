Fortaleza joga bem, derrota RB Bragantino e encerra jejum na Série A

Foto: KAUE DA SILVA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Deyverson (esq.) e Prior (centro) marcaram na vitória tricolor em casa

O jejum acabou. Após dez amargos jogos sem vitória na temporada, o Fortaleza voltou a triunfar na noite de ontem, na Arena Castelão, ao derrotar o RB Bragantino por 3 a 1, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado não tirou o Leão da zona de rebaixamento, mas traz outros efeitos positivos que serão importantes para que isso aconteça nos próximos confrontos do torneio.

A questão anímica, sem dúvidas, é a principal. O Tricolor precisava da vitória para aliviar a pressão e amenizar o clima tenso no Pici. Consequentemente, outros fatores se somam: a confiança aumenta e a torcida se empolga. A ótima atuação em campo potencializa tudo isso, além de dar respaldo para este início de trabalho de Renato Paiva.

Após uma semana livre para treinamentos, já foi possível perceber algumas ideias do comandante português sendo reproduzidas pelo Fortaleza em campo. O primeiro tempo diante do RB Bragantino, inclusive, deixou uma ótima impressão, recorte de jogo em que o Tricolor do Pici conseguiu ser superior e, por detalhes, não foi ao vestiário com uma maior vantagem no placar.

O gol de Deyverson — que encerrou um jejum de oito jogos e 80 dias sem marcar — logo aos três minutos, após cobrança de escanteio de Pochettino, foi fundamental para deixar o ambiente no Gigante da Boa Vista mais leve. A postura do Fortaleza, individualmente e coletivamente, também chamou a atenção.

Diferentemente de outros jogos recentes, em que a passividade tomou conta dos jogadores, contra o RB Bragantino o Leão voltou a ser intenso e combativo. O trabalho tático sem a posse foi o ponto alto: pressão no portador da bola, com marcação dupla ou tripla e ocupação efetiva dos espaços. Consequentemente, as principais jogadas ofensivas do Massa Bruta foram anuladas.

Para melhorar o contexto, o zagueiro Kuscevic ampliou aos 18 minutos, em boa jogada trabalhada a partir de um escanteio, com assistência do meia Matheus Pereira, responsável por cruzar na medida para o chileno. Em lances subsequentes, o Fortaleza poderia ter transformado o jogo em goleada, mas não conseguiu converter as chances em bola na rede — em uma delas, o zagueiro do RB Bragantino tirou em cima da linha.

E aí, em um dos raros momentos de desatenção do sistema defensivo tricolor, veio o gol do RB Bragantino, já aos 37 minutos. Tinga errou duas vezes: primeiro no corte do cruzamento, em que a bola caiu no pé de Isidro Pitta, e depois ao ser driblado com facilidade pelo centroavante, que finalizou forte e diminuiu o prejuízo para os visitantes.

Mas não passou de um susto. Na volta do intervalo, o Leão tratou de dar fim a qualquer esperança do RB Bragantino de empatar o duelo. Aos dois minutos, Lucca Prior, que havia entrado no lugar de Pochettino no primeiro tempo, aproveitou erro do goleiro Lucão na saída de bola e, com enorme categoria, encobriu o arqueiro rival e marcou um belíssimo tento.

A comemoração do camisa 38 não poderia ter sido diferente: emocionado, o jovem volante de 21 anos celebrou seu primeiro gol profissionalmente pelo Leão, cercado por todos os jogadores do elenco. Ele, é importante ressaltar, terminou o jogo como um dos principais destaques do Tricolor, tanto na fase defensiva quanto ofensiva.

Mesmo com o 3 a 1 no placar, o Leão não esmoreceu. Pelo contrário: manteve-se faminto por mais gols. No fim, uma vitória que serve como um respiro de alívio para o Fortaleza. As perspectivas agora parecem boas, mas precisam ser confirmadas com atuações como a de ontem.

Fortaleza 3x1 RB Bragantino: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira (Rossetto), Lucas Sasha e Pochettino (Lucca Prior); Marinho (Pikachu), Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes (Herrera). Téc: Renato Paiva

RB Bragantino

4-3-3: Lucão; Andrés Hurtado, Gustavo Marques (Nathan Mendes), Palacios (Sant’Anna) e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Vinicinho) e Pitta. Téc: Fernando Seabra

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 26/7/2025

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Carlos Henrique Alves/RJ e Luis Carlos de Franca/RN

Gols: 3min/1ºT - Deyverson, 18min/1ºT - Kuscevic e 2min/2ºT - Lucca Prior (FOR); 37min/1ºT - Isidro Pitta (RBB)

Cartões amarelos: Gastón Ávila e Herrera (FOR); Jhon Jhon, Palacios, Eric Ramires e Lucas Barbosa (RBB)

Público e renda: 27.024 presentes/R$ 346.249,00