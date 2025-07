Ferroviário empata e avança para a segunda fase da Série D; Horizonte perde e cai

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Tubarão ficou no empate em casa, mas garantiu vaga

Com o encerramento da fase de grupos da Série D, somente um clube cearense conseguiu seguir vivo na competição. Após empatar com o Central-PE por 0 a 0, ontem, no Estádio Presidente Vargas, o Ferroviário conquistou a quarta posição no Grupo A3 e avançou para a segunda fase do certame. O rival no mata-mata será o ASA-AL.

Para seguir com o sonho do acesso à Terceirona, o Tubarão da Barra teve que deixar um conterrâneo pelo caminho. Com a derrota por 2 a 0 para o América-RN, o Horizonte, que, no início da rodada, ocupava a quarta colocação do Grupo A3, viu o Ferroviário ultrapassá-lo e foi eliminado da competição.

Para conquistar seu primeiro objetivo na Série D, o Ferroviário precisava pontuar diante do Patativa e torcer por um tropeço do Galo do Tabuleiro em Natal (RN).

Para isso, os comandados de Marcelo Vilar, que assumiu o comando do Tubarão após a demissão de Tiago Zorro, seguiram o que foi a tônica da campanha na Quarta Divisão e dominaram as ações no PV.

Contudo, mesmo com um volume de jogo altamente superior, o escrete da Barra do Ceará pecou na finalização e acumulou oportunidades de gol perdidas, sem conseguiu tirar o zero do placar.

Com o empate no PV, a classificação do Ferroviário ficava condicionada ao resultado na Arena das Dunas. O Horizonte precisaria apenas empatar para garantir a classificação, mas viu a vaga escapar ainda no primerio tempo.

Com gols de Giva, aos 13 minutos, e Herbert, aos 29, ambos na etapa inicial, o América-RN ganhou e encerrou a participação do Galo do Tabuleiro na Série D deste ano.

Após vencer os três jogos anteriores da fase de grupos, os comandados de Adriano Albino chegaram almejando a sequência na competição, mas, durante os 90 minutos, foram amplamente dominados pelo Mecão.

Confronto nordestino

Único cearense classificado para o mata-mata da Série D, o Ferroviário terá pela frente o duelo nordestino contra o ASA. Se a campanha do Tubarão teve altos e baixos durante a fase de grupos, o desempenho do próximo adversário foi bem diferente. O time coral ficou na quarta posição do Grupo A3, enquanto a equipe de Arapiraca terminou na liderança da chave A4.

Com nove vitórias e somente uma derrota sofrida nas 14 rodadas da primeira fase da Quarta Divisão, os comandados de Paul Foiani conquistaram 31 pontos — a segunda melhor campanha entre todas as equipes da etapa de grupos.

Por ter sido primeiro colocado, o ASA decidirá a sequência na competição em casa. O primeiro duelo, portanto, acontecerá com mando do Ferroviário, ainda sem data definida.