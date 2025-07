Nos pênaltis, Inglaterra vence Espanha e é bicampeã da Eurocopa Feminina

Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP Inglaterra garantiu o bicampeonato ao bater a Espanha na final

A Inglaterra conquistou a Eurocopa feminina pela segunda vez consecutiva, ao derrotar a Espanha nos pênaltis (1 a 1 após a prorrogação, 3 a 1 nas penalidades) na final disputada em Basileia, na Suíça, ontem.

A meio-campista Mariona Caldentey abriu o placar para a seleção espanhola com um gol de cabeça, aos 25 minutos, e a atacante Alessia Russo empatou, também com uma cabeçada, no início do segundo tempo, aos 12.

Três anos após o primeiro título, conquistado em casa, as inglesas venceram nos pênaltis, se beneficiando dos erros nas cobranças de três espanholas, incluindo da duas vezes vencedora da Bola de Ouro, Aitana Bonmati. A cobrança decisiva foi do talismã Chloe Kelly, levando as "Leoas" ao delírio.

Espanha sai na frente

Durante a primeira meia hora, o duelo consistiu em uma troca de golpes de alto nível. A Inglaterra exibia suas qualidades "híbridas", como Alexia Putellas as definiu esta semana, capazes de se abrir e de se fechar como uma sanfona, perigosas nos dois formatos.

Russo e Lauren Hemp tiveram as primeiras chances contra a Roja, que demorou a ajustar seu jogo. Do lado espanhol, Olga Carmona e Esther González conseguiram trocar passes, mas faltou precisão ao ataque em duas oportunidades. Mariona tampouco conseguiu encaixar seu chute da entrada da área após uma triangulação com Alexia.

Ela não errou na segunda tentativa. Em uma jogada que Athenea e Aitana dominaram pela direita, Ona Batlle conseguiu chegar à linha de fundo para dar um cruzamento perfeito na cabeça da camisa 8, que foi certeira.

O gol fortaleceu o jogo da Espanha e dificultou para a Inglaterra, que, antes do intervalo, para piorar sua situação, perdeu Lauren James, que vinha lutando contra uma lesão no tornozelo desde as semifinais, sendo substituída por Chloe Kelly.

A camisa 18, heroína da vitória na final de 2022, contra a Alemanha, e fundamental nas quartas de final e semifinais, foi recebida como uma salvadora por uma torcida majoritariamente inglesa no St. Jakob-Park, com 34.203 espectadores.

Após o intervalo, a Espanha teve a chance de decretar a vitória. Mas Aitana, Mariona e Alexia não conseguiram completar boas sequências ofensivas.

Inglaterra empata e leva nos pênaltis

As espanholas acabaram pagando o preço e a Inglaterra ressurgiu do nada para empatar: Kelly cruzou da esquerda, e Russo, que ainda não havia marcado no torneio, cabeceou para empatar no momento certo.

O duelo ficou aberto. Com o nervosismo tomando conta das jogadoras, Kelly continuou a fazer o seu trabalho, com um chute perigoso da esquerda que quase superou Cata Coll.

Menos dominante após o gol de empate, La Roja respondeu com um chute potente de Claudia Pina, que havia acabado de entrar no lugar de uma apagada Alexia Putellas.

Um dia após seu aniversário de 19 anos, Vicky López apareceu na reta final para agitar o ataque espanhol. Ela deu o último chute antes da prorrogação.

Indiferente à pressão, a prodígio do Barça carregou o time nas costas para colocar pressionar a Inglaterra, que jogava sua terceira prorrogação consecutiva, sem conseguir criar uma única chance.

Pina tentou duas vezes contra a seleção das "Leoas", que já parecia sem forças e conseguiu levar a decisão para os pênaltis.

Na primeira cobrança, Beth Mead mandou a bola para a rede, mas havia escorregado antes de chutar, sendo obrigada a repetir. Dessa vez, o disparo foi defendido pela goleira Catalina Coll.

Patri Guijarro fez 1 a 0 e seria a única espanhola a não falhar. Alex Greenwood e Niamh Charles converteram as suas, enquanto a capitã Leah Williamson também teve seu chute defendido. Mas foi suficiente para que Chloe Kelly tivesse em seus pés a bola do título. E ela não desperdiçou.