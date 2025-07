Oscar Piastri vence GP da Bélgica de Fórmula 1; Bortoleto é 9º e pontua

Foto: Dimitar DILKOFF / AFP Oscar Piastri, da McLaren, ganhou o GP da Bélgica de Fórmula 1

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, reforçou sua liderança na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica, à frente de seu companheiro de equipe e segundo colocado, o britânico Lando Norris, ontem, no circuito de Spa-Francorchamps.

Em uma corrida cuja largada foi adiada devido à chuva, Piastri ultrapassou Norris, que largou da pole position, logo na primeira reta e manteve a liderança até o final.

"Eu sabia que a primeira volta era minha melhor chance de assumir a liderança e vencer. Consegui, então tudo correu bem. Embora meus pneus médios tenham sofrido nas últimas voltas, nós resistimos", explicou o vencedor.

O terceiro lugar no pódio ficou com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, após resistir aos ataques do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que terminou em quarto, na parte final da corrida.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, conseguiu pontuar ao terminar na nona posição.

A Red Bull, portanto, não conseguiu garantir um pódio no fim de semana de estreia de seu novo chefe de equipe, o francês Laurent Mekies, que substitui o dirigente de longa data Christian Horner.

Piastri, de 24 anos, conquistou assim seu sexto Grande Prêmio da temporada. Ele não havia vencido nos três anteriores, permitindo que Norris se aproximasse na classificação geral.

O britânico chegou à Bélgica oito pontos atrás de seu companheiro de equipe, uma diferença que aumentou para nove pontos após a corrida sprint de sábado, 26, e agora é de 16 pontos a favor do australiano.

Hamilton reage e fica em 7º

Em quinto lugar na corrida de Spa ficou o britânico George Russell, da Mercedes, à frente do tailandês Alexander Albon, da Williams, em sexto.

O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, da Ferrari, que largou em 18º no grid após trocar o motor do carro, conseguiu uma ótima recuperação durante a prova e limitou o prejuízo ao terminar em sétimo.

O veterano piloto inglês de 40 anos foi o primeiro a colocar pneus slick, e essa decisão estratégica o salvou de um fim de semana que havia sido catastrófico para ele até ontem.

O top-10 da corrida foi completado pelo neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls, 8º), Gabriel Bortoleto (Sauber, 9º) e o francês Pierre Gasly (Alpine, 10º).

Chuva provoca atraso

A corrida começou com uma hora e 20 minutos de atraso e atrás do safety car devido à forte chuva que caiu nesta região das Ardenas belgas, localizada a 400 metros acima do nível do mar.

Pouco antes das 15 horas, no horário local (10 horas de Brasília), quando deveria acontecer a largada, os pilotos completaram uma volta de formação atrás do safety car em pista molhada, antes que o procedimento de largada fosse suspenso devido à má visibilidade. A bandeira vermelha foi acionada, forçando os carros a retornarem aos boxes.

Após quase uma hora e meia de espera e incerteza, os pilotos puderam voltar à pista para quatro voltas atrás do safety car, testando a aderência e a visibilidade.

A largada foi, então, dada, com Piastri ultrapassando Norris, dando o tom para o restante da corrida.

"O Oscar fez um bom trabalho na largada. Ele foi melhor do que eu lá, e aí eu não consegui fazer nada. Eu queria vencer, mas o Oscar mereceu. É um ótimo resultado para a equipe", resumiu o britânico.

Bortoleto volta a pontuar

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que havia conquistado pontos pela primeira vez na Fórmula 1 ao terminar em 8º no Grande Prêmio da Áustria, em 29 de junho, voltou a pontuar ontem.

Ele largou em 10º na Bélgica e, durante a prova, chegou a ser ultrapassado pelo companheiro de equipe Nico Hulkenberg. Mas conseguiu recuperar a posição e depois terminou em nono, mesma posição que obteve mais cedo, na corrida sprint.

O paulista de 20 anos tem agora 6 pontos e está em 19º na classificação geral.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Hungria, no circuito de Hungaroring, em Budapeste, entre os dias 1º e 3 de agosto.

A corrida será a 14ª de um total de 24 desta temporada. Após esse GP haverá uma pausa de três semanas, até a retomada, no Grande Prêmio da Holanda.

Classificação do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1: