Com chance de sair do Z-4, Fortaleza visita o Grêmio em duelo atrasado da Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Renato Paiva, técnico do Fortaleza

Querendo consolidar a “virada de chave”, o Fortaleza visita o Grêmio-RS nesta terça-feira, 29, às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em duelo atrasado da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é um confronto direto entre as equipes na tabela de classificação e pode representar a saída do Leão do Pici da zona de rebaixamento — cenário que se concretiza apenas com uma vitória.

No jogo passado, o Fortaleza pôde, finalmente, respirar aliviado após vencer o RB Bragantino-SP. Antes do triunfo, o escrete vermelho-azul-e-branco passou por um longo jejum, período em que conviveu com protestos da torcida e uma enorme pressão: foram dez partidas consecutivas sem vencer nenhum adversário.

A chegada do treinador Renato Paiva revigorou os ânimos no Pici. Além de recuperar a questão emocional do elenco, que vinha desgastado, o comandante português também fez importantes ajustes táticos na equipe — algo que ficou evidenciado na boa atuação contra o RB Bragantino, mas que precisa ser mostrado também diante do Grêmio.

Em Porto Alegre, o clima será de decisão. Na 18ª colocação, com 14 pontos, o Leão não só deixará a zona de rebaixamento caso vença o Grêmio, como também saltará para a 14ª posição — que, atualmente, é ocupada pelo próprio Imortal. O empate, em contraponto, não altera a situação do clube cearense na tabela.

Para o embate, Paiva não poderá contar com seis jogadores, todos no departamento médico: o meia Pochettino, o atacante Moisés, os zagueiros David Luiz e Brítez, e os goleiros João Ricardo e Brenno. Em contrapartida, o técnico tem o retorno do centroavante Lucero e do meio-campista Martínez, que cumpriram suspensão na rodada passada.

"É um jogo fora (de casa), muito difícil, assim como todos no Brasil. É como eu disse aos jogadores: 'Vocês todos estão elevando o nível e vão ter que jogar neste nível'; se o adversário for melhor e nos vencer, parabéns, mas nós não podemos ter um nível abaixo dessa entrega — nível de quando não temos a bola e queremos ir buscá-la; quando temos a bola, não perdê-la", comentou Renato Paiva.

Rival do Fortaleza, o Grêmio não vive boa fase. Comandado pelo técnico Mano Menezes, o Imortal acumula cinco jogos sem vitórias, sendo três pelo Brasileirão e dois pela Copa Sul-Americana, onde foi eliminado pelo Alianza Lima-PER. Atuando como mandante na elite nacional, o aproveitamento é de 57%, com três triunfos, três empates e uma derrota.

No confronto, apesar de Mano Menezes não ter nenhum atleta fora por suspensão, ele precisa lidar com uma lista extensa de ausentes por lesão: os atacantes André Henrique, os meias Monsalve e Cuéllar, o lateral João Pedro e o zagueiro Rodrigo Ely. Igor Serrote, vendido, também está fora. Além deles, Cristaldo e Villasanti são dúvidas — ambos serão avaliados momentos antes do jogo.

Sobre o retrospecto, o Fortaleza tentará quebrar um tabu histórico, já que nunca venceu o Grêmio como visitante. Em dez partidas em Porto Alegre, o Imortal venceu o Leão sete vezes, além de três empates. Em números gerais, a vantagem também é do time gaúcho, que soma 12 triunfos contra quatro da equipe cearense.

Grêmio x Fortaleza: ficha técnica

Grêmio



4-3-3: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana e Riquelme; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Téc: Mano Menezes

Fortaleza



4-3-3: Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Martínez; Marinho, Lucero e Breno Lopes (Herrera). Téc: Renato Paiva

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 29/7/2025

Horário: 20h30min (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Charly Wendy Straub (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, e Premiere