Um líder depois do outro

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé, técnico do Ceará

O Ceará deu uma boa resposta à desconfiança e voltou a sentir o gosto da vitória no Brasileirão. Em um dos duelos mais difíceis da temporada, o Alvinegro de Porangabuçu mostrou personalidade, superou o então líder Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) e encerrou uma sequência negativa de três derrotas consecutivas.

A atuação segura fora de casa recolocou o Vovô no G-10 da Série A, com 21 pontos, e reacendeu a confiança do grupo às vésperas de confrontos pesados contra Flamengo-RJ, o novo líder, e Palmeiras-SP, o terceiro colocado. É inegável que o triunfo em Belo Horizonte tem peso técnico e simbólico.

A equipe de Léo Condé, que vinha sendo cobrada por atuações irregulares, demonstrou maturidade tática e solidez defensiva após sofrer o primeiro gol logo no início da partida, logo aos quatro minutos.

"Vitória gigantesca, podemos classificar assim. Vencer o Cruzeiro no Mineirão é sempre muito difícil, principalmente no momento em que eles lideram o campeonato e nós vínhamos de uma fase complicada. Mas a equipe teve muita personalidade, mostrou maturidade, força e união para fazer uma grande partida e garantir essa vitória fantástica", afirmou o treinador da equipe alvinegra, Léo Condé, em entrevista coletiva após o triunfo.

O resultado, sem dúvida, também diminui a pressão sobre o elenco do Vovô, que agora terá pela frente dois grandes desafios: recebe o Flamengo na Arena Castelão, no próximo domingo, 3, às 18h30min (horário de Fortaleza), e depois encara o Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Ambos os adversários devem exigir do Alvinegro concentração e organização máximas nos confrontos.

A partida contra o Rubro-Negro carioca será o reencontro com a torcida após a grande vitória no Mineirão. Por isso, o time cearense aguarda o apoio dos torcedores para buscar mais um resultado positivo visando dar sequência ao sentimento de "confiança retomada".

"É um grande jogo, contra um adversário de alto nível e em um bom horário. A gente espera que o torcedor se movimente e encha o Castelão no domingo para nos apoiar", pontuou Condé. Mais de 40 mil torcedores já realizaram check-in para a partida, garantindo um bom público.

Depois de receber os cariocas, o compromisso do Vovô será contra o Palmeiras, atual terceiro colocado na tabela e algoz do Vovô na Copa do Brasil. O duelo, que será disputado marcará o fim do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro — o confronto contra o Fluminense-RJ, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), foi adiado em razão da presença do Tricolor no Mundial de Clubes e ainda não tem data definida para ser realizado.

Portanto, para fechar a primeira metade do certame com "chave de ouro", o Ceará terá de transferir a confiança para dentro das quatro linhas e, assim, buscar repetir um bom nível de competitividade.