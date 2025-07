Brasil faz 5 a 1 no Uruguai e irá enfrentar a Colômbia na final da Copa América Feminina

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Marta e Amanda Gutierres marcaram, Brasil venceu o Uruguai por 5 a 1 e irá enfrentar a Colômbia na final da Copa América Feminina.

O Brasil está classificado para a final da Copa América Feminina. Na noite de ontem, 29, a seleção comandada por Arthur Elias bateu sem grandes dificuldades o Uruguai por 5 a 1, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, em partida válida pela semifinal do certame continental.

Todos os gols do embate saíram de pés brasileiros. Amanda Gutierres marcou duas vezes para a Canarinho, e Giovana, Marta — esta de pênalti — e Dudinha completaram o marcador. Do lado uruguaio, o tento saiu de um rebote contra de Isa Haas.

O resultado assegurou a Amarelinha, ainda invicta, na final da competição. Em cinco jogos, foram somadas quatro vitórias e somente um empate, justamente contra a Colômbia, que será a adversária da grande final após superar a Argentina nos pênaltis, na última segunda-feira, 28 — empate sem gols no tempo regulamentar e triunfo por 5 a 4 nas penalidades.

O novo clássico continental entre brasileiras e colombianas ocorrerá no próximo sábado, 2, às 18 horas (de Brasília), novamente no Estádio Casa Blanca. Los Cafeteros também estão invictos na competição, com três empates e dois triunfos.

Diferentemente do duelo diante da Colômbia, que fechou a fase de grupos, o Brasil fez uma partida mais calma diante do Uruguai.

Com superioridade técnica, mesmo com alguns sustos criados pelas uruguaias no minutos iniciais, o time de Arthur Elias logo conseguiu abrir o placar, aos 10 minutos, com Amanda Gutierres. A camisa 9 da Amarelinha recebeu um cruzamento de Marta e finalizou sem chances de defesa para a goleira Agustina Sánchez.

Antes que o Uruguai voltasse para a partida, exatamente dois minutos depois do primeiro gol, o marcador foi ampliado por Gio Garbelini. E, ainda no primeiro tempo, a rainha do futebol, Marta, fez o seu primeiro gol na competição, aos 26 minutos, após pênalti de Daiana Farias em Isa Haas.

No segundo tempo, mesmo com a desvantagem grande, o Uruguai não desistiu do jogo. O Brasil criou menos chances de gol nos 15 minutos iniciais, mas a Celeste não conseguia ser efetiva ou mesmo assustar a goleira Cláudia, ainda que tivesse a bola, de modo que o único tento a favor das uruguaias foi do Brasil, contra, após um rebote de um escanteio bater em Isa Haas e entrar na meta brasileira.

Sem grandes dificuldades, o triunfo do Brasil foi sacramentado ainda com mais dois gols. Aos 19 minutos, Amanda Gutierres fez o seu segundo tento no duelo e, aos 41 minutos, Dudinha decretou a goleada verde e amarela.