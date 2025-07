Fortaleza perde para o Grêmio e desperdiça chance de deixar o Z-4 da Série A

Foto: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro Magrão cometeu dois pênaltis na derrota do Leão

O Fortaleza amargou, na noite de ontem, 29, a sua primeira derrota na era Paiva. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), o Leão do Pici foi superado por 2 a 1, em duelo atrasado da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o clube cearense desperdiçou a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento — cenário que se concretizaria com uma vitória.

A partida era um confronto direto na classificação, já que, antes de a bola rolar, apenas três pontos separavam o Fortaleza do Grêmio. Com o revés, a situação do Tricolor do Pici permaneceu inalterada, na 18ª colocação — a um ponto do Vasco, que é o primeiro fora do Z-4. Além disso, o Leão segue com o histórico tabu de nunca ter vencido o Imortal como visitante.

Em comparação com o nível apresentado pelo Grêmio, o Fortaleza fez um primeiro tempo equilibrado, mas dois erros pontuais do sistema defensivo acabaram sendo cruciais para o placar antes do intervalo. Em seis minutos, o Tricolor do Pici cometeu dois pênaltis, ambos convertidos pelo centroavante Braithwaite, artilheiro do Imortal.

A imagem do goleiro Magrão, responsável por fazer as duas faltas dentro da área que culminaram na marcação do árbitro Alex Gomes Stefano, ficou em evidência de forma negativa. Mas é importante ressaltar: antes das infrações do arqueiro, aconteceram falhas de posicionamento e marcação dos jogadores de linha. Tratou-se de algo coletivo.

O primeiro pênalti ocorreu aos oito minutos, quando Cristian, do Grêmio, recebeu lançamento e partiu em velocidade por trás da linha defensiva do Fortaleza. Magrão saiu da pequena área de forma afobada, tentou dividir a bola e atropelou o atacante do time gaúcho. Braithwaite, na marca da cal, bateu firme no centro da meta.

Pouco tempo depois, aos 14 minutos, um novo erro do Fortaleza. Desta vez, quem aproveitou foi Alysson, que também recebeu bola em velocidade e, entre os dois zagueiros do Leão, Kuscevic e Gastón, invadiu a área. O atacante tentou driblar Magrão, mas foi derrubado pelo goleiro. Braithwaite, novamente, não desperdiçou na batida da penalidade.

O cenário era péssimo, mas o time cearense manteve o controle emocional e não se afundou. O Leão se ajustou na defesa e, com boas articulações ofensivas a partir de triangulações no terço final do campo, diminuiu o prejuízo no placar aos 23 minutos, com Deyverson — que tem aproveitado muito bem as chances dadas pelo técnico Renato Paiva.

Na etapa final, a qualidade do confronto — que já não havia sido das melhores no tempo anterior — caiu bastante. O excesso de faltas, assim como os vários erros de passes ou de tomadas de decisão, contribuíram para a queda de rendimento dos dois times. Em 30 minutos, por exemplo, a única chance realmente clara de gol foi uma cabeçada de Deyverson, bem defendida por Volpi.

Apesar das tentativas do treinador Renato Paiva, que fez todas as cinco alterações possíveis para tentar melhorar a criatividade e o poder ofensivo da equipe, o Fortaleza não teve o ímpeto necessário para buscar o empate. Pelo que foi apresentado também pelo Grêmio, fica a sensação de que o Leão poderia ter retornado com melhor resultado na bagagem se tivesse sido mais ganancioso.

Grêmio 2x1 Fortaleza: ficha técnica



Grêmio

4-3-3: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme (Pavón); Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Téc: Mano Menezes

Fortaleza

4-3-3: Magrão; Mancuso (Martínez), Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucca Prior (Pikachu); Breno Lopes, Herrera (Lucero) e Deyverson (Bareiro). Téc: Renato Paiva

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 29/7/2025

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

Gols: 11 e 16min/1ºT - Braithwaite (GRE); 23min/1ºT - Deyverson (FOR)

Cartões amarelos: Alysson, Marlon e Cristian Olivera (GRE); Magrão, Bruno Pacheco, Breno Lopes, Deyverson e Lucca Prior (FOR)

Público e renda: 18.495 pagantes/R$ 802.906,00