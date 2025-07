Trinca de volantes: a nova receita do Ceará é ideal para encarar o Flamengo?

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Richardson deu maior segurança defensiva ao time

A receita do trabalho de Léo Condé no Ceará costuma seguir uma cartilha simples e funcional, com ingredientes bem conhecidos pela torcida: quatro defensores e um meio com Dieguinho e Fernando Sobral, tendo Lucas Mugni como o garçom que distribui o jogo. Nas pontas, dois atacantes que esquentam os lados e, no centro da mesa, Pedro Raul, sendo referência para o prato principal — a bola aérea.

Mas o cardápio da reta final do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro exigiu mais ousadia para mudar. Diante de uma sequência indigesta contra os líderes Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ e Palmeiras-SP, Condé decidiu tirar o plantel da zona de conforto e experimentar uma nova combinação.

Na vitória contra o Cruzeiro, modificou o miolo do campo adicionando Lourenço e Richardson nas vagas de Mugni e Sobral. A mistura resultou numa trinca de volantes mais robusta, encorpando o meio e impedindo que o caldo entornasse no Mineirão, como os minutos iniciais pareciam indicar.

O Vovô se ajustou, encontrou os principais pontos explorados pelo Cruzeiro e cozinhou uma vitória contra o então líder do campeonato. E pode ter encontrado a receita para manter o fogo aceso no duelo contra o Flamengo — que tomou o topo do pódio da Raposa — neste domingo, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza.

A escolha de um estilo defensivo não impediu o Ceará de apresentar um jogo consistente e competitivo. Ofereceu firmeza, combate e transição até mais rápida, uma combinação que agradou o paladar exigente da torcida e segurou o apetite do adversário mineiro. O estilo de jogo dos adversários tende a fazer o esquema se repetir, bem como a queda de produção de Mugni.

Contra um Flamengo que joga com pressão alta e ritmo intenso, repetir a dose pode ser essencial para evitar uma indigestão. Pelos desfalques, o Flamengo deve usar Plata de 9 e explorar os lados, onde o Vovô vai precisar redobrar precauções, assim como no último jogo. Com o apoio de mais de 40 mil vozes no Castelão, a panela promete ferver.

Para o comentarista Thiago Minhoca, da rádio O POVO CBN, o Ceará deve manter a ideia para domingo, tendo em vista a forma de jogar do Flamengo.

“Na minha avaliação, o Ceará deveria manter a mesma formação. Se trata de um adversário de muita qualidade. É preciso manter não só o esquema, mas também a determinação e o foco que apresentou (contra o Cruzeiro). Assim, tem grande chance de somar pontos diante da equipe do Flamengo”, analisa.

O Ceará, que já beliscou três pontos improváveis, pode jogar mais solto para adquirir pontos quase “extras”. E, com a chegada de novos reforços, como o meia Vina, que deve ser anunciado nesta semana, Condé pode ganhar ainda mais variações. Ele é dúvida para domingo, mas sua estreia diante do Palmeiras já está sendo preparada.

Ceará promove reunião com organizadas para reforçar combate a cânticos homofóbicos nos estádios

O Ceará promoveu, nessa quarta-feira, 30, uma reunião com representantes das principais torcidas organizadas para discutir medidas que coíbam manifestações homofóbicas durante os jogos do time. O encontro ocorreu na sede do clube, em Porangabuçu.

A reunião foi liderada pelo diretor jurídico do clube, Fred Bandeira, que destacou a importância da conscientização coletiva. "Temos trabalhado incansavelmente junto às nossas torcidas organizadas com o intuito de evitar homofobia, xenofobia e outras situações que afrontem o espetáculo esportivo, como o arremesso de objetos e a invasão de campo", afirmou.

O encontro integra uma série de ações já realizadas pelo Vovô para promover o respeito nos estádios. Em janeiro, o clube organizou o III Seminário das Torcidas Organizadas, que também abordou os cânticos discriminatórios e as punições previstas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Participaram da reunião, além de Fred Bandeira, o advogado Ricardo Ramalho e o coordenador de Torcidas Organizadas, Alfredo Viana Filho. Entre as torcidas presentes estavam Ceará Gospel, TOC, Ceará Amigos, Ceará Cana, Alfa, Mofi, Camisa 14, Ceará Chopp, Fúria e Cervejeiros Alvinegros.

O Ceará seria julgado nesta quarta-feira, 30, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão de gritos homofóbicos entoados por parte de sua torcida durante a partida contra o Confiança, no dia 12 de março, na Arena Castelão, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O julgamento, entretanto, foi adiado.

O árbitro do confronto, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, paralisou o confronto aos 48 minutos do segundo tempo após ouvir os cânticos vindos das arquibancadas, com ataques ao goleiro adversário.