Após quase deixar o Fortaleza, Sasha vira homem de confiança de Renato Paiva

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Sasha foi titular nos três jogos sob Renato Paiva

As últimas semanas foram de reviravoltas para Lucas Sasha. Após uma quase ida para o Athletico-PR, o volante permaneceu no Fortaleza, renovou seu contrato com o clube até o final de 2026 e tem sido um dos homens de confiança de Renato Paiva neste início de trabalho do treinador. Ontem, o jogador de 35 anos concedeu entrevista coletiva e reforçou seu carinho pelo Leão: “Não consigo me imaginar vestindo outras cores”.

Mas, por pouco, o camisa 88 não passou a trajar o vermelho e preto. Sasha, que tinha contrato até o fim desta temporada, recebeu uma proposta do Athletico-PR, que disputa a Série B. O Furacão estava disposto a comprá-lo nesta janela de transferências e ofereceu um salário maior, mas o Tricolor não quis abrir mão de um dos principais nomes do elenco em 2025 e concretizou a extensão do vínculo.

"Muito feliz de ter estendido meu contrato aqui. Já são três anos, quase três anos e meio que estou aqui. Até o término do contrato que eu tenho em vigor, vão ser quatro anos e meio. Me sinto em casa aqui. Até na negociação, falei para o Marcelo Paz (CEO da SAF) e é verdade: eu não consigo nem me imaginar vestindo outras cores, de tanta conexão que eu tenho com o Fortaleza, o amor que eu tenho por esse clube. Estou muito feliz com a renovação", celebrou.

Apesar de o Fortaleza não protagonizar uma boa temporada, os números de Lucas Sasha trazem sentido ao esforço do clube em querer mantê-lo. Além de ser um pilar do meio-campo — e um dos atletas mais consistentes do elenco —, o volante se destaca pelo alto número de desarmes, sendo o líder do quesito no Brasileirão, e pelas interceptações. Foi titular em todos os três jogos comandados pelo treinador Renato Paiva.

"Logo que o Paiva chegou, ele conversou comigo e falou que queria me utilizar como (camisa) 5, esse primeiro volante, e eu até brinquei com ele: 'Mister, o importante, para mim, é jogar, seja de 5, seja de 8'. Ele me colocou nessa função, que eu já estou acostumado, os números defensivos vão ser sempre mais relevantes, isso aconteceu com o Red Bull", disse Sasha, referindo-se aos oito desarmes e às seis interceptações na vitória sobre o RB Bragantino, no sábado passado, dia 26.

Após passagem pelo Aris, da Grécia, Lucas Sasha foi contratado pelo Fortaleza em junho de 2022, quando a equipe lutava contra o rebaixamento no Brasileirão. Naquele ano, o meio-campista participou da campanha de reação e, nas temporadas seguintes, conquistou um título do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste e foi vice-campeão da Sul-Americana.

O momento atual é semelhante ao que Sasha viveu três anos atrás, embora menos dramático — já que o Leão, em 2022, chegou a conviver por várias rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro. Para o volante, não só é possível sair do Z-4, como também alcançar uma melhor posição ao término do torneio nacional.

“A gente olha para 2022 e vê que é possível. É possível sair dessa zona e até ficar numa posição confortável na tabela. A gente sabe que é possível. A gente não quer mais passar por isso, não quer ficar usando esses exemplos porque não quer ficar lá embaixo. Essa situação de agora é diferente de 2022, a gente está a três pontos de sair da zona, então é diferente. Em 2022, nós éramos os últimos, com a imprensa e todo mundo cravando que íamos ser rebaixados”, comentou. (Com Afonso Ribeiro)