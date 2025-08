Vina desembarca em Fortaleza e é recebido com enorme festa por torcedores do Ceará

Foto: João Pedro Oliveira/O POVO O meia-atacante Vina foi recebido com festa por torcedores do Ceará durante seu desembarque em Fortaleza

Novo reforço do Ceará — mas velho conhecido do clube —, Vina desembarcou em Fortaleza na noite desta quinta-feira, 31, e foi recepcionado com enorme festa por torcedores que marcaram presença no Aeroporto Pinto Martins. No local, o meio-campista posou para fotos trajando a camisa do Vovô e atendeu rapidamente aos fãs alvinegros, que encheram o saguão.

Os torcedores começaram a se concentrar na porta do desembarque do aeroporto por volta das 20 horas, já que a previsão para a chegada de Vina era às 21h20min. Os alvinegros, animados com o retorno do camisa 29, levaram cartazes com fotos do meia-atacante e cantaram músicas exaltando ídolo.

Kilmer Silva, empresário e torcedor do Vovô, marcou presença na recepção de Vina. O alvinegro disse ter consciência de que o desempenho do camisa 29 pode não ser o mesmo de 2020, mas ressaltou o momento oportuno da chegada do meia, que é uma necessidade do elenco, além de destacar sua identificação com o clube.

“A expectativa é grande em relação ao retorno do Vina. A gente sabe que aquele Vina de 2020 pode não ter o mesmo desempenho em 2025, e a torcida do Ceará está ciente disso. Pela identidade que ele tem com a torcida, pelo carinho que ele tem pelo clube, eu acho que é algo bom para ele e para o Ceará. Espero que ele reencontre o melhor futebol aqui, no time que ele ama. A expectativa é a melhor possível. Que ele possa realmente render em campo como rendeu nas redes sociais”, avaliou o empresário.

Em meio aos suspiros de decepção — e algumas vaias cearenses — quando a porta do desembarque abria e não era o Vina que saía dela, veio a euforia dos torcedores com o surgimento dele, o curitibano Vinícius Góes. Os alvinegros se espremiam para tentar ficar o mais próximo possível do meia-atacante, que tentou retribuir o carinho com gestos, acenos e um largo sorriso.

Sob gritos de “olê olê olá, Vina, Vina”, o camisa 29 foi abraçado pelos torcedores. Uma festa impressionante dos alvinegros, que aguardaram ansiosamente o retorno de um ídolo. Após quase uma “avalanche” de pessoas cercando o meia-atacante e provocações ao Fortaleza, ele deixou o aeroporto com funcionários do Vovô.

E as tais provocações ao rival aconteceram, como de costume, por meio de cânticos homofóbicos. O gesto de Vina, simbolizando um telefone — o qual costumava fazer em Clássicos-Rei —, faz alusão justamente a uma música com tom discriminatório.

A situação ocorreu um dia após o próprio Ceará promover — e divulgar institucionalmente — uma reunião com as torcidas organizadas do clube, em que o tema central foi o combate a cânticos homofóbicos nos estádios. O Alvinegro, inclusive, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão de gritos homofóbicos entoados durante a partida contra o Confiança-SE, no dia 12 de março, no Castelão, pela Copa do Brasil.

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, Vina voltará a treinar no campo de Carlos de Alencar Pinto após mais de dois anos longe. Por lá, o meia-atacante reencontrará alguns antigos companheiros, como o goleiro Richard, o volante Richardson e o zagueiro Luiz Otávio, que também fizeram parte do elenco de 2020 do Vovô — ano que marcou a melhor temporada da carreira do camisa 29.

Vina revela "alegria imensa" em retorno e quer "mais um capítulo muito bonito" no Ceará

Primeiro reforço do Ceará nesta janela de transferências, o meia Vina está de volta a Porangabuçu após dois anos e meio. Horas depois do anúncio oficial, o jogador expressou a alegria de retornar ao clube, relembrou que já havia sinalizado a retomada da relação ao se despedir e garantiu estar "muito motivado".

Vina defendeu o Ceará entre 2020 e 2023, com 168 jogos, 46 gols e 31 assistências, sendo campeão da Copa do Nordeste, integrando a seleção do Campeonato Brasileiro de 2020, quando viveu a melhor temporada da carreira, e também esteve no rebaixamento para a Série B.

Depois da queda, ao fim de 2022, o camisa 29 até iniciou a temporada seguinte em Porangabuçu, mas foi emprestado para o Grêmio e, depois, vendido ao Al-Hazm, da Arábia Saudita. Ao deixar o clube naquela ocasião, o jogador se emocionou, declarou amor e garantiu que seria um "até breve".

"É com o coração cheio de gratidão que eu estou de volta. Desde o dia que eu saí, disse que nunca seria um adeus, mas um até breve. E esse momento chegou. Voltar para o Ceará, para esse clube que me marcou tanto, onde vivi momentos incríveis. É uma alegria imensa", disse Vina, ao site oficial do Ceará.

O ídolo do Vovô assinou contrato até o fim de 2026, vai desembarcar em Fortaleza na noite desta quinta-feira, 31, às 21h20min, e já começa a treinar sob o comando de Léo Condé na sexta-feira, 1º. A chegada do atleta na Capital deve mobilizar os torcedores alvinegros em um "AeroVina".

"Estou muito motivado e preparado para escrever mais um capítulo muito bonito com essa camisa. Conto com o apoio da torcida, como sempre foi, para fazermos mais uma grande história", completou.

Vina estava livre no mercado da bola depois da passagem pelo Al-Jubail, da Arábia Saudita. Durante este período, chegou a assistir ao jogo do Ceará contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, visitou a sede do clube e deixou claro que queria retorna a Porangabuçu.