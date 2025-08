Brasil reencontra Colômbia em busca do nono título da Copa América Feminina

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Amanda Gutierres, atacante do Brasil

A recente e efervescente rivalidade entre Brasil e Colômbia no futebol feminino ganha um novo e épico episódio neste sábado, 2. Às 18 horas (horário de Fortaleza), as duas seleções entrarão em campo no estádio Rodrigo Paz Delgado, na altitude de 2.850 metros de Quito, no Equador, para sacramentar quem levanta a taça da Copa América Feminina de 2025.

O duelo não promete ser nada fácil. Para além de ser a busca de um título — inédito para as colombianas e o nono a ser buscado pelas brasileiras —, se colocarão frente a frente os dois times responsáveis pelo duelo mais equilibrado do torneio até aqui. Na quinta rodada da fase de grupos, quando se enfrentaram, os elencos protagonizaram um jogo de alta tensão e disputa física e tática, que terminou em um amargo 0 a 0.

Na avaliação técnico Athur Elias, o confronto deste sábado deverá ser diferente, mas o bom momento da seleção verde e amarelo pode prevalecer na busca pelo título e para sacramentar a boa campanha.

"O confronto vai ser diferente da fase de grupos, é diferente jogar uma final. A gente vai definir o melhor, qual equipe, como tirar proveito desse crescimento nosso. (...) Nosso momento é muito bom e esperamos confirmar isso na final, uma oportunidade que eu tenho de ser campeão pela primeira vez pela seleção, assim como outras jogadoras também", salientou o treinador.

A campanha do Brasil é, em números, melhor que a da Colômbia. Ainda que as duas equipes estejam invictas, o Brasil empatou apenas um jogo — justo contra as colombianas — dos cinco disputados. Em um sequência que garantiu a vaga do time na Olimpíada de Los Angeles-2028, as brasileiras bateram a Venezuela por 2 a 0, a Bolívia por 6 a 0 e o Paraguai por 4 a 1. Pelas semifinais, o time de Arthur Elias fez 5 a 1 no Uruguai, enquanto o time colombiano contabiliza empates diante da Argentina — na semifinal, decidida nos pênaltis — e da Venezuela.

Para o duelo final, ambos os times chegam com o que têm de melhor. O Brasil contará com o retorno da goleira Lorena, que cumpriu suspensão diante do Uruguai depois da expulsão no começo do duelo contra a outra finalista, ainda na primeira fase. A Colômbia não teve qualquer desfalque por suspensão e deverá ir a campo com o mesmo time que empatou com a Argentina.

É com esse time que as colombianas vão em busca de vencer o Brasil pela primeira vez. No retrospecto entre os selecionados, os 14 confrontos contabilizam 11 vitórias verde-e-amarelas e três empates. São 48 gols marcados pela Amarelinha, que sofreu apenas seis gols das adversárias.

O Brasil venceu nove das dez Copa Américas Femininas disputadas até hoje. A Argentina levou a única outra, em 2006.