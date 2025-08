Ferroviário recebe o ASA no PV, no jogo de ida da 2ª fase da Série D

Foto: ROBSON ROCHA/Ferroviário AC Marcelo Vilar tem apenas dois jogos como treinador da equipe cearense

O Ferroviário recebe o ASA no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para o primeiro duelo da segunda fase da Série D nacional. Após uma fase de grupos difícil, a equipe coral busca uma crescente na temporada para eliminar o time com a segunda melhor campanha da primeira fase. A partida ocorre neste sábado, 2, às 17 horas.

O Tubarão da Barra só conseguiu a classificação para o mata-mata no último jogo, quando empatou por 0 a 0 com o Central-PE, então líder do grupo, e contou com uma derrota do Horizonte diante do América-RN para avançar.

Um dos principais motivos para a queda de rendimento do Ferrão foi a ineficiência do ataque. Mesmo com 15 gols marcados durante toda a primeira fase — terceiro melhor do grupo —, os homens de frente da equipe da Barra deixaram a desejar nos últimos jogos.

Nos cinco jogos finais do Ferroviário, foram somente três gols marcados e uma única vitória, contra o Santa Cruz-RN, por 2 a 1, na penúltima rodada. No período citado, a equipe cearense empatou três jogos e ainda perdeu para o Horizonte.

Entre os empates, está um 1 a 1 contra o Treze-PB e um 0 a 0 contra o Sousa-PB, penúltimo e último colocados da chave, respectivamente. Vale ressaltar que ambas as partidas foram no estádio Presidente Vargas. Nos duelos do primeiro turno, realizados na Paraíba, o Ferrão foi derrotado pelos dois times.

Desde o Campeonato Cearense, o então treinador do time, Tiago Zorro, fez ponderações ao elenco coral, ressaltando a dificuldade de jogar de maneira propositiva. Nestas partidas, o time cearense era considerado o favorito e chegou a ter mais posse de bola durante os 90 minutos.

A parte defensiva, por sua vez, atrapalhou o Ferroviário durante os 14 jogos da primeira fase. O Ferrão tem a terceira pior defesa de seu grupo, sofrendo 19 gols ao todo. O time cearense sofreu gol em 10 partidas, sendo vazado 71,4% das vezes que entrou em campo no torneio nacional.

Para estancar a sangria e oxigenar o elenco, a diretoria coral trocou o português Tiago Zorro pelo experiente, e já conhecido do clube, Marcelo Villar. Após assumir a equie, o técnico cearense fez quatro pontos nos dois jogos restantes da fase de grupos e conseguiu classificar a equipe coral para o mata-mata.



A diretoria coral prometeu reforços em caso de classificação e trouxe o meia Thálisson para a primeira rodada de mata-mata. Em 2025, o jogador iniciou a temporada no Rio Claro-SP, disputando o Paulista A2, e posteriormente se transferiu para o Santa Cruz-RN, onde marcou quatro gols.

O adversário do mata-mata é a forte equipe do ASA-AL, que fez 31 pontos em 14 jogos na primeira fase, liderando com folga o grupo A4 da competição. A equipe de Arapiraca (AL) tem a segunda melhor campanha da fase de grupos, perdendo apenas para a Aparecidense-GO, que somou 32 ponto.

Com elenco experiente, liderado por Marcelo Toscano, 40 anos, e Júnior Viçosa, 36 anos, o Fantasma foi derrotado apenas uma vez no certame nacional, quando foi superado pelo Barcelona de Ilhéus por 1 a 0 na 9ª rodada.