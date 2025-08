Brasil derrota Colômbia nos pênaltis e conquista a Copa América Feminina pela 9ª vez

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Brasil e Colômbia disputaram a final da Copa América de futebol feminino em 2 de agosto de 2025

Em uma das finais mais emocionantes da história da Copa América Feminina, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis após empate por 4 a 4 neste sábado, 2, e conquistou o nono título continental de sua história. A decisão foi disputada em estádio lotado e reeditou a final de 2022, quando a seleção também levou a melhor. Desta vez, porém, o roteiro foi ainda mais imprevisível, com alternâncias no placar, oito gols e taça definida somente nas penalidades, com o time de Marta e cia prevalecendo por 5 a 4.

A Colômbia saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo com Linda Caicedo, que aproveitou falha de posicionamento da defesa brasileira para marcar. O Brasil reagiu ainda na primeira etapa: após revisão do VAR, foi marcado pênalti para a seleção após agressão na área. Angelina converteu com tranquilidade e deixou tudo igual aos 53 minutos.

Na volta do intervalo, as colombianas retomaram a vantagem após um gol contra de Tarciane, que tentou recuar a bola para a goleira Lorena, mas acabou surpreendendo a própria companheira. Aos 34, Amanda Gutierres, artilheira da competição, recebeu cruzamento de Gio Garbelini, dominou no peito e finalizou no canto para empatar novamente.

Quando o jogo parecia se encaminhar para a prorrogação, Mayra Ramírez colocou a Colômbia mais uma vez à frente, aproveitando jogada em velocidade iniciada por Linda Caicedo. Mas, nos acréscimos, Marta provou ser a melhor da história ao acertar um chute espetacular da entrada da área após rebote da zaga, empatando em 3 a 3 e levando a decisão ao tempo extra.

Na prorrogação, Marta voltou a ser decisiva. Aos 14 minutos do primeiro tempo extra, ela aproveitou um cruzamento da esquerda para — quase sem querer — marcar o quarto gol brasileiro. Porém, quando o título parecia garantido, a Colômbia empatou novamente: aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, Leicy Santos cobrou falta com categoria no ângulo de Lorena e levou a final para os pênaltis.

Na disputa por penalidades, o Brasil levou a melhor por 5 a 4, com Lorena defendendo a última cobrança colombiana. Tarciane, Amanda Gutierres, Mariza, Jhonson e Luany marcaram pela Canarinho, com Angelina e Marta desperdiçando. Pela Colômbia, Usme, Restrepo, Caicedo e Bonilla fizeram, enquanto Pavi, Santos e Carabalí perderam.

A conquista marca o primeiro título da equipe sob o comando de Arthur Elias, que havia levado o time ao vice na Olimpíada de Paris-2027. Além da taça, o Brasil assegurou vaga nos Jogos Olímpicos de 2028.

Colômbia 4 (4) x (5) 4 Brasil | Ficha técnica

Colômbia

4-3-3: Katherine Tapia; Carolina Arias (Bonilla), Daniela Arias, Jorelyn Carabalí e Daniela Caracas; Lorena Bedoya (Restrepo), Ilana Izquierdo (Paví) e Leicy Santos; Linda Caicedo, Mayra Ramírez e Valerin Loboa (Usme). Técnico: Angelo Marsiglia

Brasil



4-3-3: Lorena; Tarciane, Yasmim e Mariza; Fe Palermo (Isa Haas), Angelina, Duda Sampaio (Yaya) e Gabi Portilho (Luany); Gio Garbelini (Marta), Dudinha (Amanda Gutierres) e Kerolin (Jhonson). Técnico: Arthur Elias

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado - Quito, Equador

Data: 2/8/2025

Árbitro: Dione Rissios (CHI)

Assistentes: Marica Castillo e Leslie Vásquez Maulén (CHI)

Árbitro de vídeo (VAR): Anahí Fernández (URU)

Gols: Linda Caicedo (24'/1ºT), Angelina (53'/1ºT), Isa Haas (GC, 23'/2ºT), Amanda Gutierres (34'/2ºT), Mayra Ramírez (42'/2ºT), Marta (50'/2ºT), Marta, (14'/1ºT (prorrogação)) e Leicy Santos (9'/2ºT (prorrogação))

Amarelos: Bedoya, Carolina Arias, Tapia, Carabalí e Angelo Marsiglia (téc.) (Colômbia); Tarciane, Arthur Elias (Téc.), Mariza, Isa Haas e Angel