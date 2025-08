Ferroviário perde para o ASA e precisa de virada fora de casa para seguir na Série D

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Jogo da volta será em Arapiraca

O Ferroviário não conseguiu fazer valer o mando de campo e foi derrotado por 1 a 0 pelo ASA-AL, na noite deste sábado, 2, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida marcou o jogo de ida do primeiro mata-mata desta Série D. O plantel comandado por Marcelo Vilar até teve boas chances criadas no primeiro tempo, mas produziu pouco no segundo e viu Will marcar o gol da vitória alagoana.

Agora, o escrete coral precisa vencer em Arapiraca (AL) para ir às oitavas de final e seguir sonhando com o acesso à Série C do torneio nacional, principal objetivo do clube no ano. O jogo de volta acontece no próximo sábado, 9, e o Tubarão da Barra terá uma semana para se preparar e correr atrás do lucro.

A etapa inicial foi marcada por equilíbrio e boas atuações dos goleiros. O ASA começou tentando controlar mais a posse de bola, mas o Ferroviário não demorou a encontrar brechas na defesa adversária e foi mais dominante na primeira etapa. Aos 8 minutos, Ciel encontrou Kiuan, que tentou um toque por cobertura, assustando o goleiro Matheus Vinícius. Pouco depois, o ASA respondeu e obrigou João Vitor a fazer boa defesa.



O jogo ganhou em intensidade por volta da metade do primeiro tempo. Ciel teve a melhor oportunidade do Ferrão, aparecendo livre na área e finalizando cara a cara com o goleiro. Matheus Vinícius conseguiu outra intervenção. O camisa 1 do ASA voltaria a aparecer logo depois, mais uma vez evitando o gol coral. Apesar da pressão, o primeiro tempo terminou sem movimentação no placar.



Na volta do intervalo, o Ferroviário tentou manter o ímpeto ofensivo, mas encontrou mais dificuldade para articular jogadas. E foi o ASA quem aproveitou. Aos 13 minutos, Will recebeu pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu cruzado, quase na linha de fundo, e acertou o canto direito, quase sem ângulo, e balançou as redes.



Com o revés, o time cearense tentou reagir. O técnico coral promoveu mudanças buscando mais presença ofensiva, colocou as novas contratações Leozinho e Thálisson, e o Tubarão até pressionou nos minutos finais, mas apenas com cruzamentos e pouco repertório. Não conseguiu empatar.



O resultado obriga o Ferroviário a vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, em Arapiraca, para avançar de forma direta. Em caso de vitória coral por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.