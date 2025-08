Floresta precisa vencer o Maringá, fora de casa, para voltar ao G-8 da Série C

Foto: Kely Pereira/Floresta EC Floresta mira mais oito pontos para alcançar média histórica de G-8 da Série C

O Floresta viaja até o Paraná para enfrentar o Maringá-PR em um duelo que pode virtualmente garantir a permanência do clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais que isso. O time precisa vencer para se manter no G-8 da Terceirona. O duelo ocorre na tarde deste domingo, 3, às 18h30min, no estádio regional Willie Davids, em Maringa-PR.

A equipe cearense soma 20 pontos atualmente, mais do que em toda a campanha de 2024, e precisa de apenas um ponto para chegar aos 21, média história para não cair desde que o torneio adotou o formato de 19 rodadas na primeira fase. Restam ainda quatro jogos para o time cearense após o duelo com o Maringá.

O time caiu para nono ontem, quando o CSA-AL derrotou o Botafogo-PB por 2 a 1. Assim, só uma vitória faz o time voltar ao grupo de times que avançam à segunda fase.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro vem de dois tropeços consecutivos. O Alviverde sofreu uma virada fora de casa contra a Ponte Preta-SP na 13ª rodada e empatou em casa com o ABC-RN, sofrendo um gol nos acréscimos, no jogo seguinte.

Apesar da queda de rendimento nos dois jogos mais recentes, o calendário é generoso com o Floresta nas próximas rodadas. Dos próximos cinco adversários do Lobo, quatro brigam na parte de baixo da tabela.

Fora de casa, porém, o desempenho da equipe alviverde é ruim, com 21,5% de aproveitamento e apenas uma vitória. A vantagem é que o Maringá, 13º colocado, passa por má fase e não vence há dez jogos. A última vitória do Tricolor ocorreu em maio.