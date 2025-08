Para sair da degola, Fortaleza desafia histórico negativo contra o Corinthians fora de casa

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Kuscevic deve ser titular contra o Corinthians

Há momentos em que a luta contra o rebaixamento se torna um jogo de gestos, mesmo restando mais de 20 partidas até o fim do Campeonato Brasileiro. Trocar o técnico, mudar o tom das coletivas, reformular o elenco e reorganizar as funções em campo — tudo isso tem peso. Mas o que o Fortaleza mais precisa neste domingo, de forma direta, é simples e cruel: um resultado positivo, a qualquer custo.



O Leão do Pici visita o Corinthians-SP, às 16 horas (horário de Fortaleza), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP) pela 18ª rodada da Série A. Em campo, poderá comprovar que os sinais de reação sob o comando de Renato Paiva têm potencial para virar mais pontos na tabela, mesmo com o revés passado ante o Grêmio-RS, e até mesmo deixar zona de rebaixamento nessa rodada.



A matemática não é complexa: para sair do Z-4, o Fortaleza precisa vencer e torcer para o Santos-SP não derrotar o Juventude-RS na Vila Belmiro. Ainda que o Peixe saia vitorioso, um revés do Vitória-BA ante Palmeiras-SP, no Barradão, pode tirar o Leão da zona da degola. Para aproveitar, quando entrar em campo, o Leão do Pici terá de quebrar um tabu que perdura desde o primeiro encontro das equipes em solo paulista.

Jogando fora de casa, o Fortaleza nunca conseguiu vencer o Timão. Em 18 confrontos, são seis empates e 12 vitórias da equipe alvinegra, que ocupa hoje a 11ª colocação e pode pular para a primeira página da tabela caso vença. Pela Série A, foram 13 jogos na Neo Química Arena, com nove vitórias corintianas e quatro empates. Para quebrar o tabu, será preciso solidez defensiva, equilíbrio emocional e aproveitamento nas oportunidades claras — três fatores que Paiva tenta resgatar.



Desde que assumiu o comando no lugar de Juan Pablo Vojvoda, há três rodadas, o português tem tentado reconstruir a confiança de um elenco que perdeu o rumo. A estreia, contra o Bahia, trouxe um empate e palavras otimistas. A vitória imponente sobre o Red Bull Bragantino-SP veio na sequência e deu ânimo à torcida. Mas a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, com dois pênaltis do goleiro Magrão, lembrou que o caminho ainda é instável.

Com apenas 14 pontos, o Fortaleza soma 11 jogos seguidos sofrendo gols e ainda não venceu longe de seus domínios nesta Série A. A diretoria tem se movimentado: rescindiu com David Luiz, viabiliza a saída de outras peças e negocia para trazer reforços, como o camisa 10 Guzmán, o volante Rezende e o goleiro Helton Leite. Mas nenhum deles estará à disposição neste fim de semana. A resposta, portanto, ainda precisa vir com o que já está no elenco.

Do outro lado, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras no meio da semana, pela ida das quartas da Copa do Brasil, e não esconde que os olhos estão voltados para o jogo da volta, na quarta-feira, 6. O trabalho de Dorival Jr à frente do clube vinha sendo contestado, mas ganhou alívio. Por isso, o plantel deve entrar em campo com quase 10 mudanças, visando a importância financeira e futebolística do dérbi que vem na sequência.

O time pode ter jovens como Léo Maná, Bidon e Ryan na onzena inicial. Atletas como Romero e Hugo Souza, mais frequentes entre os principais, devem liderar os reservas. Por sua vez, o Fortaleza segue com o departamento médico lotado. Emanuel Brítez se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita, Moisés ainda trata uma lesão no músculo da coxa esquerda e Pochettino sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito.

No gol, a situação de maior dúvida do Tricolor ganhou ainda mais força. O goleiro titular e o reserva direto — João Ricardo e Brenno — já haviam fraturado o quinto dedo de uma das mãos; na onzena titular, quem tem assumido a vaga é Magrão, mas o arqueiro foi crucial na derrota ante o Grêmio e passou a ser contestado. A alternativa é Vinícius Silvestre, que foi contratado pelo Fortaleza, mas preterido nas escalações.

Corinthians x Fortaleza pela Série A: escalação provável



Corinthians 4-3-3: Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon (Dieguinho); Romero, Kayke (Yuri Alberto) e Talles Magno. Tec: Dorival Júnior.

Fortaleza 4-3-3: Magrão (Vinícius Silvestre); Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus e Martínez; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Téc: Renato Paiva.

Data: 3/8/2025, às 16 horas (horário de Fortaleza)

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Transmissão: Globo (TV aberta); YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO e rádios O POVO CBN e rádio O POVO CBN Cariri