Fortaleza leva gol nos acréscimos, fica no empate com Corinthians e segue no Z-4 da Série A

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Lucas Sasha durante Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, em São Paulo

Para quem luta contra o rebaixamento e tenta recuperar a confiança, uma vitória que escapa nos acréscimos leva mais do que dois pontos. É preciso cuidado para não levar o ar. Dormir fora do Z-4, ainda que por uma noite, significaria alívio. Valeria paz e algum sossego. Ao Fortaleza, faltou fôlego, e o empate com gosto de derrota custou a chance de emergir, ainda que brevemente, da zona da degola.

Na tarde de ontem, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), diante de um Corinthians-SP com escalação alternativa, o Leão do Pici abriu o placar logo aos cinco minutos com Breno Lopes e resistiu durante os 90 minutos regulares. Mas sofreu o empate nos acréscimos, em gol de Carrillo. Somou um ponto fora de casa — mas não o bastante para desafogar. A realidade ainda é a 18ª colocação, agora com 15 pontos somados.

Em campo, a partida começou intensa, com o Corinthians tomando a iniciativa e aproveitando o lado direito da defesa do Fortaleza, que foi frágil no embate. Com ultrapassagens de Angileri, o Timão já somava três chegadas em quatro minutos.



No entanto, na primeira chegada ao ataque, o Fortaleza — também pela esquerda — foi a que inaugurou o placar. Matheus Pereira levantou a cabeça no setor central e encontrou Breno Lopes em profundidade. O atacante finalizou cruzado para marcar.



A partir do gol, o time da casa aumentou o volume ofensivo e criou diversas chances. Angileri acertou a trave, o estreante Vinícius Silvestre foi obrigado a fazer defesas, e Romero desperdiçou uma oportunidade clara dentro da área.



Pensando no jogo eliminatório do meio de semana contra o rival Palmeiras-SP, na Copa do Brasil, Dorival Jr havia iniciado a partida com apenas dois titulares. Quando percebeu a dificuldade do time em balançar as redes, fez quatro mudanças: lançou seu trio de ataque principal (Memphis, Yuri Alberto e Garro), além de Matheuzinho.

A equipe paulista passou a ter mais a posse, buscando potencializar o ímpeto, mas o Fortaleza manteve a cabeça no lugar para tentar segurar a bola quando possível e esfriar o jogo em todas as oportunidades, ainda que não conseguisse criar chances no setor ofensivo.



A estratégia do Corinthians mudou com a troca de peças, a faixa central passou a ser mais utilizada do que no começo do jogo, mesmo que ainda buscasse a ponta ao chegar no último terço.



Foi somente aos 25 minutos que o reforçado Corinthians da segunda etapa começou a chegar com perigo. Yuri Alberto foi lançado dentro da área em profundidade e ficaria cara a cara com o goleiro tricolor, mas demorou a chutar e a bola passou de seu domínio.



Na sequência, o Corinthians conseguiu mais uma jogada pelo lado e o cruzamento buscou Yuri Alberto novamente, na segunda trava. A bola viajava de forma venenosa, com trajetória que direcionava ao gol, mas Tinga conseguiu cortar no último instante.



Com isso, o Corinthians passou a alçar a bola na área, até que conseguiu um lance de maior perigo. Vinicius Silvestre até conseguiu uma bela defesa após um cabeceio à queima-roupa, mas André Carrillo empatou o jogo no rebote e tirou o que seria a primeira vitória do Fortaleza como visitante. O Tricolor do Pici segue na zona de rebaixamento e continua sem nunca ter derrotado o Corinthians fora de casa.



Ficha técnica: Corinthians 1x1 Fortaleza



Corinthians

4-3-3: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan (Garro), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Ángel Romero (Memphis Depay) e Talles Magno (Yuri Alberto). Téc: Dorival Júnior.



Fortaleza

4-3-3: Vinicius Silvestre; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Emmanuel Martínez); Marinho (José Welison), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Herrera). Téc: Renato Paiva.



Data: 3/8/2025, às 16 horas (horário de Fortaleza)

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Gols: Breno Lopes (Fortaleza) 5’ 1ºT; André Carrillo (Corinthians) 45+3’ 2ºT

Amarelos: Lucca Prior e José Welison (Fortaleza).