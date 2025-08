Ceará tem interesse nos atacantes Andrés Gómez e Paulo Baya

Foto: Reprodução/Rede Social Andrés Gómez O atacante colombiano Andrés Gómez comemorando gol marcado pelo Real Salt Lake, dos EUA

Buscando reforços para o setor ofensivo, o Ceará tem um alvo em pauta: o colombiano Andrés Gómez, do Rennes, da França. Conforme apurou o Esportes O POVO com exclusividade, o Alvinegro de Porangabuçu tem interesse na contratação do atacante de 22 anos, mas a negociação é tratada internamente como difícil.

Em paralelo, o departamento de futebol alvinegro também trabalha com opções nacionais. É o caso de Paulo Baya, atacante do Fluminense que tem conversas avançadas para vestir a camisa do Vovô. Conforme apurou o Esportes O POVO, as tratativas entre as partes caminham para um desfecho positivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Déo Luís.

Paulo Baya ficou conhecido pelo torcedor alvinegro na última rodada da Série B 2024, quando marcou o gol do Goiás na vitória sobre o Novorizontino. O resultado ajudou diretamente o Vovô a conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Já Andés Gómez foi formado nas categorias de base do Millonarios, da Colômbia, onde ganhou destaque no time profissional na temporada de 2022 — quando atuou em 49 jogos, marcou 12 gols e deu cinco assistências. Ele se destaca pela velocidade, poder de finalização e ótima capacidade em situações de um contra um, características que o Vovô busca para elevar as opções no elenco.

Em 2023, o colombiano foi comprado pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 3,5 milhões de euros. Em 65 partidas pela equipe, contabilizou 30 participações diretas em gols, sendo 15 tentos e 15 assistências. Após um 2024 de destaque, o atacante despertou o interesse do Rennes, da França, que desembolsou 10 milhões de euros para tê-lo — cerca de R$ 65 milhões.

No time europeu, participou de 19 jogos e contribuiu com três gols. Além do Ceará, o Vasco também tem interesse na contratação de Andrés e conversa com o Rennes para viabilizar o acerto, que tende a ser por empréstimo. O cenário, entretanto, é complicado para ambos os times, tendo em vista o pouco tempo desde a contratação do colombiano e o valor investido.

Recentemente, o Ceará tentou outro colombiano: Bryan Ramírez. Nas tratativas, a diretoria do Vovô chegou a oferecer 3 milhões de dólares para a LDU-EQU, equivalente a pouco mais de R$ 16 milhões, mas as equipes não chegaram a um consenso final para concretizar o negócio.