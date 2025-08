Pedindo passagem

Foto: Lucas Emanuel/FCF Meia Lucas Mugni é um dos líderes técnicos do elenco

Como um bom camisa 10, Lucas Mugni precisou de poucos minutos em campo para mudar a história da partida entre Ceará e Flamengo-RJ, disputada no domingo, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza. Saindo do banco de reservas no intervalo, o meia argentino foi peça-chave na reação alvinegra, que resultou no empate por 1 a 1, em duelo válido pela 18ª rodada da Série A.

O cenário antes da bola rolar já era de euforia. Embalado pela vitória de virada sobre o Cruzeiro-MG, a torcida do Vovô lotou o estádio e fez festa para saudar o retorno do ídolo Vina — concorrente de Mugni na posição de meia armador—, que foi apresentado oficialmente, mas ainda está sem condições de jogo.

No entanto, a atmosfera de confiança foi abalada com o gol de Arrascaeta, no primeiro tempo, colocando o Flamengo em vantagem. Diante da necessidade de reação, Léo Condé optou por mudanças ofensivas no intervalo. Entre elas, a entrada de Lucas Mugni no lugar de Lourenço. A escolha se mostrou acertada.

Desde sua primeira participação, o argentino assumiu o controle das ações ofensivas e distribuiu passes para tentar elevar o volume de jogo do Vovô. Em lance perigoso, acertou um belo chute de fora da área que carimbou a trave e quase empatou o duelo.

Na sequência, veio a jogada que selou sua atuação decisiva. Em cobrança de escanteio milimétrica, Mugni encontrou Pedro Raul livre na área. O centroavante testou firme e empatou o confronto, levantando as arquibancadas.

Desde a retomada do futebol brasileiro, o meia vinha oscilando em desempenho e perdeu a titularidade, mas mostrou, mais uma vez, que pode ser um diferencial. Ao todo, ele soma 78 jogos pelo Alvinegro de Porangabuçu, com seis gols marcados e 19 assistências distribuídas.

"É muito bom, fico feliz. Claro que me cobro muito, quero melhorar individualmente. Desde que cheguei ao Ceará eu me sinto muito confortável, o desempenho está sendo muito bom. Faço isso pelo grupo. Não presto atenção se vou dar assistência ou gol, eu sempre tento fazer o melhor dentro do jogo", disse o jogador em entrevista na zona mista.

Com o empate, o Ceará chega aos 22 pontos e permanece no pelotão intermediário da tabela. O próximo desafio será contra o Palmeiras-SP, fora de casa, em confronto válido pela 19ª rodada. A expectativa é que, após a assistência decisiva, Mugni volte a ganhar espaço no time titular de Léo Condé.

"Ele precisa voltar a ter essa regularidade, ele vinha em baixa. Essa é a chance que ele tem de trazer um protagonismo para si, agora vai ter a concorrência com o Vina. É um jogador super importante para o Ceará, tem uma bola parada muito boa", avaliou o colunista Lucas Mota no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.