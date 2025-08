Reforço na criação

Foto: Juan Carlos HERNANDEZ / AFP O meio-campista Yeison Guzman teve passagem marcante pelo Tolima

Prego batido, ponta virada. O Fortaleza entrou em acordo com o Torpedo Moscou, da Rússia, e está próximo de confirmar mais um reforço para o restante da temporada: o meio-campista Yeison Guzmán, de 27 anos. Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o colombiano era o "número um" da lista do departamento de futebol do Tricolor para a posição, que tem sido um problema no elenco.

De acordo com a apuração do Esportes O POVO, o jogador deve desembarcar em Fortaleza ao longo do dia de amanhã e se apresentar ao técnico Renato Paiva. Na temporada de 2025, o meia de 27 anos marcou cinco gols em 11 partidas disputadas. A última partida de Guzmán, inclusive, foi no dia 17 de maio — ou seja, ele está há mais de dois meses sem entrar em campo oficialmente.

Antes do clube russo, esteve no Tolima, da Colômbia, onde atuou em 94 jogos, balançando as redes 28 vezes e contribuindo com 17 assistências. No currículo, o meia também acumula passagens por Atlético Nacional-COL e Envigado-COL. O valor da transação para o Fortaleza ainda é mantido em sigilo, assim como o tempo de contrato com o atleta.

Como a temporada na Rússia acaba no meio do ano — seguindo o calendário europeu —, Guzmán estava de férias. Ainda assim, o baixo número de jogos em 2025 e o longo período fora de combate, atrelados ainda à necessária adaptação ao futebol brasileiro, muito mais intenso e com carga de jogos elevada, serão, inevitavelmente, desafios para o meio-campista em seu início no Pici.

E o momento do Fortaleza requer ações imediatas e celeridade. Neste aspecto, o trabalho de fisiologia e preparação física do clube terá de ser minucioso na preparação de Guzmán para que ele consiga ficar apto o mais rápido possível. No Brasileirão, as equipes já caminham para o segundo turno e o escrete vermelho-azul-e-branco ainda sofre na zona de rebaixamento, sem conseguir embalar.

No setor, Paiva estabeleceu uma base com os volantes Matheus Pereira e Lucas Sasha, mas tem testado diferentes meias. Contra o Bahia e o RB Bragantino-SP, o escolhido foi Tomás Pochettino, mas o argentino sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito e está entregue ao departamento médico. Nos dois duelos seguintes, diante do Grêmio-RS e do Corinthians-SP, o jovem Lucca Prior ganhou oportunidades.

Assim, com Pochettino lesionado, o Fortaleza só tem Lucca Prior, Emmanuel Martínez e Kervin Andrade como opções viáveis para a posição de criação — o que reforça a necessidade de Guzmán estar apto o mais rápido possível. Em paralelo, o Leão segue atento ao mercado e negocia com outros jogadores para reforçar o time. A busca inclui um goleiro — com Helton Leite sendo o principal nome —, um zagueiro e um volante — o mais avançado é Rezende, do Bahia. (Com Rangel Diniz / Especial para O POVO)